Sport

Copiii au descoperit magia sportului la CS Dinamo. Nadia Comăneci și Ionuț Lupescu, oaspeți de onoare. imagini de la eveniment

Copiii au descoperit magia sportului la CS Dinamo. Nadia Comăneci și Ionuț Lupescu, oaspeți de onoare. imagini de la evenimentCS Dinamo Nadia Comaneci. Sursa foto: EVZ
  • Nu există imagini în galerie.
    • CS Dinamo Nadia Comaneci. Sursa foto: EVZ
    Din cuprinsul articolului

    CS Dinamo a fost, sâmbătă, locul unde bucuria mișcării s-a împletit cu emoția întâlnirii unor mari campioni. Zeci de copii au participat la evenimentul organizat de CS Dinamo, în parteneriat cu Primăria Sectorului 2, menit să îi apropie pe cei mici de sport și de valorile performanței.

    Evenimentul, așteptat de micuții pasionați de lumea sportului

    Sub deviza „Fii și tu campion!”, porțile clubului din Ștefan cel Mare s-au deschis larg începând cu ora 11.00, pentru toți copiii curioși să descopere tainele sportului.

    Micii participanți au avut ocazia să asiste la demonstrații, să participe la ateliere interactive și să afle detalii despre diverse ramuri sportive, de la gimnastică și fotbal până la înot, arte marțiale și atletism.

    Cortina care a ascuns inimă frântă a unei legende a României
    Cortina care a ascuns inimă frântă a unei legende a României
    Dubai Marina și Downtown Dubai, două lumi diferite ale luxului. Ce le deosebește
    Dubai Marina și Downtown Dubai, două lumi diferite ale luxului. Ce le deosebește
    CS Dinamo Nadia Comaneci

    CS Dinamo Nadia Comaneci. Sursa foto: EVZ

    Nadia Comăneci

    Nadia Comăneci. Sursa foto: EVZ

    Marea campioană Nadia Comăneci și fostul internațional Ionuț Lupescu, pe lista invitaților de onoare

    Invitații speciali ai evenimentului au fost Nadia Comăneci, simbolul gimnasticii mondiale, și Ionuț Lupescu, fostul mare internațional al echipei naționale de fotbal.

    Cei doi mari sportivi le-au adresat copiilor mesaje puternice, menite să-i inspire și să le arate valoarea muncii și a perseverenței. Nadia Comăneci și Ionuț Lupescu i-au încurajat pe cei mici să creadă în propriile visuri, să nu renunțe atunci când întâmpină obstacole și să privească sportul ca pe o lecție de viață, nu doar ca pe o competiție.

    Ei au subliniat că drumul spre performanță se construiește cu răbdare, disciplină și ambiție, iar rezultatele apar doar atunci când pasiunea este dublată de efort constant.

    Ne puteți urmări și pe Google News
    Revista presei

    Stiri calde

    15:18 - Meciul cu Austria, un test de orgoliu național. Lucescu, iritat înainte de partida așteptată de milioane de fani
    15:09 - Klaus Iohannis, obligat de ANAF să plătească pentru reparațiile casei confiscate din Sibiu
    15:00 - Primul supercomputer pentru AI din România, lansat prin RO AI Factory
    14:51 - Lucescu a anunțat că un mijlocaș al naționalei nu va putea juca în meciul cu Austria
    14:43 - Sever Voinescu: Comisia Europeană se ocupă de LGBT, în loc să rezolve problemele reale
    14:36 - Curs de psiho-oncologie, recunoscut la nivel european. Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară: O punte dintre suferință și ...

    Proiecte speciale