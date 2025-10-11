Copiii au descoperit magia sportului la CS Dinamo. Nadia Comăneci și Ionuț Lupescu, oaspeți de onoare. imagini de la eveniment
- Mădălina Sfrijan
- 11 octombrie 2025, 13:10
CS Dinamo a fost, sâmbătă, locul unde bucuria mișcării s-a împletit cu emoția întâlnirii unor mari campioni. Zeci de copii au participat la evenimentul organizat de CS Dinamo, în parteneriat cu Primăria Sectorului 2, menit să îi apropie pe cei mici de sport și de valorile performanței.
Evenimentul, așteptat de micuții pasionați de lumea sportului
Sub deviza „Fii și tu campion!”, porțile clubului din Ștefan cel Mare s-au deschis larg începând cu ora 11.00, pentru toți copiii curioși să descopere tainele sportului.
Micii participanți au avut ocazia să asiste la demonstrații, să participe la ateliere interactive și să afle detalii despre diverse ramuri sportive, de la gimnastică și fotbal până la înot, arte marțiale și atletism.
Marea campioană Nadia Comăneci și fostul internațional Ionuț Lupescu, pe lista invitaților de onoare
Invitații speciali ai evenimentului au fost Nadia Comăneci, simbolul gimnasticii mondiale, și Ionuț Lupescu, fostul mare internațional al echipei naționale de fotbal.
Cei doi mari sportivi le-au adresat copiilor mesaje puternice, menite să-i inspire și să le arate valoarea muncii și a perseverenței. Nadia Comăneci și Ionuț Lupescu i-au încurajat pe cei mici să creadă în propriile visuri, să nu renunțe atunci când întâmpină obstacole și să privească sportul ca pe o lecție de viață, nu doar ca pe o competiție.
Ei au subliniat că drumul spre performanță se construiește cu răbdare, disciplină și ambiție, iar rezultatele apar doar atunci când pasiunea este dublată de efort constant.
