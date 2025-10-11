Sport

CS Dinamo îi îintroduce pe copii în tainele sportului. Nadia Comăneci și Ionuț Lupescu, invitați de marcă

CS Dinamo îi îintroduce pe copii în tainele sportului. Nadia Comăneci și Ionuț Lupescu, invitați de marcăNadia Comăneci. Sursa foto: Pixabay
CS Dinamo așteaptă, astăzi, în complexul sportiv, cât mai mulți copii, care vor să ia contactul cu sportul. Vor fi prezentate mai multe activități, atractive pentru cei mici, pentru a vedea ce înseamnă diversele ramuri ale activității fizice de masă, dar și de performanță. Evenimentul, organizat într-un parteneriat cu Primăria Sectorului 2, îi va avea ca invitați de marcă pe Nadia Comăneci, cea mai cunoscută gimnastă din istorie, dar și pe fostul internațional Ionuț Lupescu.

SÂMBĂTĂ. CS Dinamo îi îintroduce pe copii în tainele sportului. Nadia Comăneci și Ionuț Lupescu, invitați de marcă

Pentru toți cei interesați de acest eveniment, porțile complexului sportiv din Ștefan cel Mare vor fi deschise cu începere de la ora 11.00.

„VINO la Dinamo să ”Fii și tu campion!” Sâmbătă, 11 octombrie, deschidem porțile clubului pentru orice copil care dorește să devină un campion. Îi așteptăm pe cei mici cu mai multe ateliere, cu demonstrații și cu detalii despre ce înseamnă sportul de performanță. Ambasadorii acestui proiect, derulat în parteneriat cu Primaria Sectorului 2 Bucuresti sunt NADIA COMĂNECI și IONUȚ LUPESCU”, a fost anunțul postat de oficialii celor de la CS Dinamo pe pagina oficială de Facebook.

