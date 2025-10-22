Gestul lui Chivu după victoria din Liga Campionilor a stârnit aplauze în presa din Italia

Cristi Chivu impresionează tot mai mult în Serie A și Liga Campionilor. După 4-0 cu Royale Union, presa italiană l-a notat cu 7,5 și îl descrie drept „antrenorul care a adus filosofia în vestiarul nerazzurro”.

Inter Milano continuă marșul perfect sub comanda lui Cristi Chivu, care a bifat a treia victorie consecutivă în grupele Ligii Campionilor, scor 4-0 împotriva belgienilor de la Royale Union Saint-Gilloise.

Golurile semnate de Dumfries, Lautaro Martínez, Calhanoglu și Esposito au dus echipa pe locul 2 în clasament și au consolidat încrederea în noul proiect tehnic al românului.

Victoria categorică a fost dublată de un val de aprecieri în presa italiană, care îl consideră pe Chivu unul dintre antrenorii momentului din Serie A.

Publicația Tuttomercatoweb i-a acordat lui Cristi Chivu nota 7,5, subliniind maturitatea tactică a echipei în momentele de presiune:

„Cristian Chivu 7.5. Interul său s-a chinuit, iar startul a părut ca preludiul unei înfrângeri care ar fi putut topi ambițiile echipei. Dar, cumva, nerazzurrii au avut puterea să îndure și ca o echipă grozavă au învins cu 4-0. Chiar și cei care aveau dubii despre el încep acum să le piardă”, notează jurnaliștii italieni.

Pentru presa din Peninsulă, românul a devenit „simbolul tăcut al eficienței”, un antrenor care a combinat disciplina de la școala italiană cu echilibrul și calmul specific românilor.

Ziarul Gazzetta dello Sport, cel mai influent cotidian sportiv din Italia, a publicat o analiză elogioasă la adresa lui Chivu, vorbind chiar despre o nouă filosofie tactică instalată la Inter.

„Chivu obține a șaptea victorie consecutivă și o pune pe Napoli în gardă. Inter, chiar și atunci când antrenorul face șase schimbări față de ultimul meci, chiar și atunci când adversarii încep la viteză maximă, suferă, dar nu se dezintegrează. Manevrează mingea mai mult decât de obicei, caută momentul potrivit și schimbă din mers. O altă căsuță bifată în «Chivuism»: înțelegerea momentului și știința adaptării”, scrie Gazzetta.

Analiza pune accent pe capacitatea de anticipare a românului și pe finețea cu care gestionează momentele dificile, trăsături care amintesc de marii tehnicieni italieni.

În flash-interviul acordat după meci, Cristi Chivu a vorbit despre procesul de reconstrucție mentală prin care a trecut echipa sa după finalul dureros al sezonului trecut.

„Echipa avea nevoie de încredere, să lase în urmă dezamăgirile din finalul sezonului trecut. Fotbalul poate fi dur din acest punct de vedere, amărăciunea îți joacă feste. Echipa avea nevoie să fie înțeleasă, avea nevoie de un nou început. Băieții sunt buni, au motivația pentru încă un sezon în top”, a declarat antrenorul român.

Totodată, Chivu a transmis un mesaj clar în privința tinerilor jucători, pledând pentru curaj și încredere în generația nouă:

„Nu mă uit la buletinele jucătorilor. Tinerii buni trebuie jucați. Dacă așteptăm prea mult, anii vor trece și nu vor fi niciodată pregătiți. Trebuie să vezi din ce sunt făcuți; când îi pui alături de coechipieri experimentați, totul devine mai ușor.”

Într-un moment emoționant, Cristi Chivu s-a adresat legendarului Fabio Capello, prezent în studioul Sky Sports, și i-a mulțumit public pentru rolul jucat în cariera sa:

„Meritul le aparține complet jucătorilor. Au acceptat să muncească din greu, să asculte, să-și lase orgoliile deoparte. Sper să am măcar pe jumătate din cariera pe care ați avut-o, domnule Capello. Ați fost un antrenor de top și am avut noroc să lucrez cu dumneavoastră, să fiu acceptat de dumneavoastră, care m-ați adus la Roma pentru a juca la cel mai înalt nivel. Mulțumesc pentru asta.”

Gestul său a fost comentat cu respect în presa italiană, care l-a descris drept „un antrenor care înțelege noblețea meseriei”.