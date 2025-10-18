Fotbal european. Barcelona, victorie chinuită cu Girona. A căzut capul unui antrenor din Premier League

FC Barcelona s-a impus, sâmbătă, 18 octombrie, scor 2-1, în partida jucată pe teren propriu cu Girona, în runda a 9-a a Primerei Division. Gazdele au avut mult de furcă în tentativa de-a obține toate punctele. Scorul a fost deschis de Pedri, în minutul 13, cei de la Girona au revenit repede și au restabilit egalitate, datorită reușitei lui Axel Witsel (20).

Egalitatea a persistat până în ultimele secunde, atunci când Ronald Araujo a punctat (90+3) și a adus o victorie care o urcă pe Barcelona pe prima poziție. Catalanii au un total de 22 de puncte și sunt urmați de rivalii de la Real Madrid (21 de puncte și un meci mai puțin disputat).

În Premier League, în etapa a 8-a, Nottingham Forest a fost învinsă pe teren propriu de Cheslea, scor 0-3. Au marcat: Josh Acheampong (49), Pedro Neto (52) și Reece James (84).

În minutul 87, Malo Gusto, jucătorul oaspeților, a fost eliminat. Eșecul i-a fost fatal antrenorului Ange Postecoglou. Australianul a fost dat afară, după ce în 9 meciuri pe banca „pădurarilor” nu a câștigat nimic. Bilanțul: 2 egaluri și șapte eșecuri. La finalul sezonului trecut, el fusese dat afară de la Tottenham. Nottingham e pe locul 18 cu 5 puncte.

Tot azi, în Anglia, Manchester City s-a impus pe teren propriu cu Everton, scor 2-0, goluri înscrise de Erling Haaland în minutele 58 și 63. Trupa lui Pep Guardiola este lideră a clasamentului, cu 16 puncte. Pe 2 e Arsenal, care joacă în această seară în deplasare cu Fulham.

Nottingham Forest – Chelsea 0-3 (Acheampong 49, Pedro Neto 52, Reece James 84);

Brighton – Newcastle 2-1 (Welbeck 41, 84 / Woltemade 76);

Burnley – Leeds United 2-0 (Ugochukwu 18, Tchaouna 68);

Crystal Palace – Bournemouth 3-3 (Mateta 64, 69, 90+7 penalti / Kroupi 7, 38, Ryan Christie 89);

Manchester City – Everton 2-0 (Haaland 58, 63);

Sunderland – Wolverhampton 2-0 (Mukiele 16, Krejci 90+2 autogol).