Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Campionatul Mondial. Ce șanse mai are românul cu Emiratele Arabe Unite
- Bianca Ion
- 14 octombrie 2025, 22:54
Selecționata Emiratelor Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a pierdut șansa calificării directe la Campionatul Mondial din 2026, după înfrângerea cu Qatar, scor 1-2. Partida a fost decisivă, iar succesul le-a asigurat gazdelor primul loc în grupă și accesul direct la turneul final.
Anterior, Olăroiu obținuse o victorie importantă în fața echipei din Oman, condusă de Carlos Queiroz, scor 2-1, însă de această dată a fost depășit de echipa pregătită de Julen Lopetegui, care a reușit performanța calificării directe.
Qatar – EAU 2-1: Afif, omul meciului
Akram Afif, atacantul echipei Al-Sadd, a fost principalul artizan al victoriei, oferind pasele decisive la ambele reușite ale Qatarului. Scorul a fost deschis în minutul 49, când Afif a executat perfect o lovitură liberă, iar Khoukhi a reluat cu capul imparabil în poartă.
Al doilea gol a venit în minutul 74, după o lovitură de colț executată tot de Afif. Portarul Eisa a ieșit greșit, iar Pedro Miguel a profitat și a înscris simplu. Gazdele au rămas în zece oameni în minutul 89, după ce Tarek Salman a fost eliminat. Deși inițial primise doar cartonaș galben, arbitrul a revenit asupra deciziei după analiza VAR, sancționând intrarea dură a jucătorului, care l-a lovit pe adversar direct pe tibie.
Emiratele Arabe Unite au reușit să reducă diferența în prelungiri, în minutul 90+8, printr-un șut spectaculos al lui Adil din interiorul careului.
Ce urmează pentru echipa lui Cosmin Olăroiu
În urma rezultatului, Emiratele Arabe Unite au încheiat pe locul secund în grupa A și vor disputa un meci de baraj cu ocupanta poziției a doua din grupa B, care va fi decisă în confruntarea directă dintre Arabia Saudită și Irak.
Câștigătoarea acestui baraj va merge mai departe în play-off-ul intercontinental, acolo unde vor lupta șase echipe pentru ultimele locuri disponibile la Campionatul Mondial din 2026.
La această fază a competiției vor participa:
- Asia: câștigătoarea barajului din runda 5
- Africa: învingătoarea barajului din runda 2
- America de Nord: cele două echipe de pe locurile secunde în runda 3
- America de Sud: echipa de pe locul 7 (Bolivia)
- Oceania: ocupanta locului 2 din runda 3 (Noua Caledonie)
Din partea Asiei, echipa lui Cosmin Olăroiu va întâlni formația care va termina pe locul 2 în grupa B — Arabia Saudită sau Irak.
Țările deja calificate la Campionatul Mondial 2026
Până în acest moment, următoarele selecționate și-au asigurat prezența la turneul final:
- Statele Unite ale Americii (țară gazdă)
- Canada (țară gazdă)
- Mexic (țară gazdă)
- Argentina
- Brazilia
- Ecuador
- Uruguay
- Paraguay
- Columbia
- Japonia
- Iran
- Coreea de Sud
- Uzbekistan
- Iordania
- Australia
- Noua Zeelandă
- Maroc
- Tunisia
- Egipt
- Algeria
- Ghana
- Capul Verde
Astfel, pentru Cosmin Olăroiu și echipa sa, drumul spre Mondial rămâne deschis doar printr-un baraj dificil, în care se vor juca ultimele șanse de calificare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.