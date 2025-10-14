Sport

Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Campionatul Mondial. Ce șanse mai are românul cu Emiratele Arabe Unite

Cosmin Olăroiu. Sursă foto: Instagram
Selecționata Emiratelor Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a pierdut șansa calificării directe la Campionatul Mondial din 2026, după înfrângerea cu Qatar, scor 1-2. Partida a fost decisivă, iar succesul le-a asigurat gazdelor primul loc în grupă și accesul direct la turneul final.

Anterior, Olăroiu obținuse o victorie importantă în fața echipei din Oman, condusă de Carlos Queiroz, scor 2-1, însă de această dată a fost depășit de echipa pregătită de Julen Lopetegui, care a reușit performanța calificării directe.

Qatar – EAU 2-1: Afif, omul meciului

Akram Afif, atacantul echipei Al-Sadd, a fost principalul artizan al victoriei, oferind pasele decisive la ambele reușite ale Qatarului. Scorul a fost deschis în minutul 49, când Afif a executat perfect o lovitură liberă, iar Khoukhi a reluat cu capul imparabil în poartă.

Al doilea gol a venit în minutul 74, după o lovitură de colț executată tot de Afif. Portarul Eisa a ieșit greșit, iar Pedro Miguel a profitat și a înscris simplu. Gazdele au rămas în zece oameni în minutul 89, după ce Tarek Salman a fost eliminat. Deși inițial primise doar cartonaș galben, arbitrul a revenit asupra deciziei după analiza VAR, sancționând intrarea dură a jucătorului, care l-a lovit pe adversar direct pe tibie.

Emiratele Arabe Unite au reușit să reducă diferența în prelungiri, în minutul 90+8, printr-un șut spectaculos al lui Adil din interiorul careului.

Naționala Emiratelor Arabe Unite

Naționala Emiratelor Arabe Unite. Sursă foto: Instagram

Ce urmează pentru echipa lui Cosmin Olăroiu

În urma rezultatului, Emiratele Arabe Unite au încheiat pe locul secund în grupa A și vor disputa un meci de baraj cu ocupanta poziției a doua din grupa B, care va fi decisă în confruntarea directă dintre Arabia Saudită și Irak.

Câștigătoarea acestui baraj va merge mai departe în play-off-ul intercontinental, acolo unde vor lupta șase echipe pentru ultimele locuri disponibile la Campionatul Mondial din 2026.

La această fază a competiției vor participa:

  • Asia: câștigătoarea barajului din runda 5
  • Africa: învingătoarea barajului din runda 2
  • America de Nord: cele două echipe de pe locurile secunde în runda 3
  • America de Sud: echipa de pe locul 7 (Bolivia)
  • Oceania: ocupanta locului 2 din runda 3 (Noua Caledonie)

Din partea Asiei, echipa lui Cosmin Olăroiu va întâlni formația care va termina pe locul 2 în grupa B — Arabia Saudită sau Irak.

Țările deja calificate la Campionatul Mondial 2026

Până în acest moment, următoarele selecționate și-au asigurat prezența la turneul final:

  1. Statele Unite ale Americii (țară gazdă)
  2. Canada (țară gazdă)
  3. Mexic (țară gazdă)
  4. Argentina
  5. Brazilia
  6. Ecuador
  7. Uruguay
  8. Paraguay
  9. Columbia
  10. Japonia
  11. Iran
  12. Coreea de Sud
  13. Uzbekistan
  14. Iordania
  15. Australia
  16. Noua Zeelandă
  17. Maroc
  18. Tunisia
  19. Egipt
  20. Algeria
  21. Ghana
  22. Capul Verde

Astfel, pentru Cosmin Olăroiu și echipa sa, drumul spre Mondial rămâne deschis doar printr-un baraj dificil, în care se vor juca ultimele șanse de calificare.

 


