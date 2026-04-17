Câți români vor numirea lui Gheorghe Hagi la națională. Sondaj INSCOP

Peste 71% dintre români au o opinie favorabilă privind numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal, potrivit sondajului realizat de INSCOP Research pentru Informat.ro, în perioada 1–7 aprilie, care indică un nivel ridicat de susținere publică, dar și diferențe semnificative de percepție între diverse categorii sociale.

Datele sondajului arată că „71.85% dintre români au o părere bună sau foarte bună despre numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal”. Dintre aceștia, 40,7% au o părere foarte bună, iar 31% una destul de bună.

În același timp, doar 4,3% dintre respondenți au o opinie negativă (2,7% destul de proastă și 1,6% foarte proastă). Alte 23,4% dintre persoane spun că nu au nicio opinie, iar 0,5% nu au răspuns.

Remus Ștefureac a declarat că acest nivel de susținere este unul rar: „Numirea lui Gheorghe Hagi generează un consens social larg, mai rar întâlnit în spațiul public românesc”.

„Este o percepție bazată pe capitalul său simbolic și pe statutul de personalitate emblematică a fotbalului românesc. Există o diferențiere clară a opiniilor între segmentele mai apropiate cultural de fotbal și cele mai distante, ceea ce arată că interesul și implicarea față de acest domeniu sunt distribuite inegal socio-demografic. Entuziasmul față de numirea lui Gheorghe Hagi în poziția de selecționer nu se traduce integral în încredere privind performanța viitoare a echipei naționale, sugerând o separare între susținerea simbolică a liderului și evaluarea realistă a rezultatelor. Deși se conturează o majoritate care crede că echipa națională se va califica la Campionatul European de Fotbal din 2028, ea rămâne fragilă, publicul fiind prudent în raport cu așteptările față de performanța sportivă”, a mai explicat acesta.

Potrivit datelor, susținerea pentru numirea lui Hagi este mai ridicată în rândul votanților PSD și PNL, al bărbaților, al persoanelor cu vârste între 45 și 59 de ani, al locuitorilor din București și din mediul rural, precum și în rândul angajaților din sectorul public.

În schimb, votanții USR, femeile, tinerii sub 30 de ani și locuitorii din urbanul mare declară într-o proporție mai mare că nu au o opinie clară cu privire la această decizie, ceea ce indică un nivel mai redus de implicare sau interes față de subiect.

În ceea ce privește performanța viitoare, rezultatele indică o încredere moderată. „49.9% dintre români cred că echipa națională de fotbal se va califica la Campionatul European din 2028”, arată sondajul.

Pe de altă parte, 30,6% dintre respondenți nu cred în calificare, iar 19,4% nu știu sau nu pot aprecia.

Sondajul mai evidențiază că încrederea este mai ridicată în rândul votanților PSD și AUR și al persoanelor cu educație primară. În schimb, votanții USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și din marile orașe, precum și angajații din sectorul public sunt mai sceptici în privința șanselor echipei naționale de a se califica.