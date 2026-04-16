Numirea lui Gică Hagi la echipa națională, o chestiune de zile. Răzvan Burleanu: A fost prima variantă

Gică Hagi va fi noul selecționer al echipei naționale a României. “Regele” va reveni pe banca “tricolorilor” după 25 de ani. Numirea sa va fi oficializată zilele următoare, potrivit lui Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Federația Română de Fotbal (FRF) a ajuns la un acord cu Gică Hagi. Mandatul fostului mare internațional ar urma să se întindă pe o perioadă de doi ani, cu posibilitate de prelungire. “Regele” revine, astfel, pe banca echipei naționale după aproape un sfert de secol, după scurta experiență din 2001.

Primele meciuri sub comanda sa ar urma să fie partide amicale programate în luna iunie, împotriva selecționatelor din Georgia și Țara Galilor.

Gică Hagi vine și cu schimbări în staff-ul tehnic. Din actuala echipă ar urma să plece Florin Constantinovici și Leo Toader, în timp ce în locul lor ar fi cooptați Cătălin Anghel și Ștefan Preda. În același timp, Jerry Gane ar urma să rămână în continuare în rolul de antrenor secund.

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că Gică Hagi este, în clipa de față, cea mai bună soluție pentru banca echipei naționale. "Regele" ar urma să fie prezentat oficial zilele următoare.

“Ne-am dorit de mult timp să lucrăm împreună și în trecut, dar, din păcate, nu s-a putut. Acum este o oportunitate pentru Gică Hagi să revină la echipa națională. Prima discuție am avut-o după ședința Comisiei Tehnice. Ieri am mai avut o discuție, iar zilele următoare vă vom comunica mai multe detalii. Dacă vom ajunge la un consens, vom organiza o conferință de presă pentru a-l prezenta. Situația în care el s-a aflat într-un conflict de interese nu mai există odată ce a vândut Farul Constanța. Sunt încrezător că Hagi este cea mai bună opțiune pentru echipa națională în acest moment. Astăzi am un mandat ferm de la Comitetul Executiv pentru a demara negocierile cu el. Hagi a fost prima variantă. Nu cred că există impedimente în numirea lui”, a spus Răzvan Burleanu în cadrul unei conferințe de presă.

Totodată, Răzvan Burleanu a declarat că Mihai Stoichiță va rămâne în cadrul FRF și că nu s-a pus niciodată problema să fie îndepărtat de Gică Hagi.

"Astăzi a fost reconfirmat de Comitetul Executiv, ca să terminăm cu toate speculațiile", a spus Burleanu.

Gică Hagi ar fi dorit înlocuirea lui Mihai Stoichiță cu Lucian Burchel, actual director al Școlii Federale de Antrenori. O altă variantă discutată ar fi fost menținerea lui Burchel în poziția actuală și numirea lui Ilie Dumitrescu în rolul de director tehnic.