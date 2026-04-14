România va întâlni Țara Galilor la București într-un meci amical programat în luna iunie

Reprezentativa de fotbal a României va disputa două meciuri amicale în luna iunie, cu Georgia și Țara Galilor, relatează frf.ro.

Federația Română de Fotbal a anunțat oficial programul partidelor de verificare pe care echipa națională le va disputa în luna iunie. “Tricolorii” vor disputa două meciuri amicale, stabilite în perioada internațională dedicată selecționatelor.

Primul test va avea loc în deplasare, în fața reprezentativei din Georgia, pe 2 iunie. Partida va avea loc la Tbilisi, pe stadionul Mikheil Meskhi. Al doilea joc este programat patru zile mai târziu, pe 6 iunie, când România va întâlni selecționata din Țara Galilor. Meciul se va disputa la București, pe stadionul Steaua.

Confruntarea cu Țara Galilor va fi a șasea din istoria duelurilor directe dintre cele două echipe naționale. România are un bilanț favorabil până în prezent, cu trei victorii, un rezultat de egalitate și o singură înfrângere.

Ultimul meci dintre cele două selecționate a avut loc în noiembrie 1993, la Cardiff. Acea partidă a rămas în istoria fotbalului românesc, deoarece a consfințit calificarea “tricolorilor” la Campionatul Mondial din 1994.

“Având în vedere intervalul scurt disponibil și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului”, a transmis FRF.

Amintim că România a ratat, în martie, calificarea la Cupa Mondială 2026, după ce a pierdut, în deplasare, cu Turcia, scor 0-1. La câteva zile după partidă, Mircea Lucescu a acuzat probleme de sănătate și a fost internat la Spitalul Universitar. Din păcate, pe 7 aprilie, reputatul antrenor a murit.

În prezent, echipa națională nu are selecționer. Însă, dacă nu vor apărea surprize, Gică Hagi ar urma, zilele următoare, să revină la cârma “tricolorilor”.