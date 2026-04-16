Gică Craioveanu: Hagi și-a câștigat dreptul de a antrena echipa națională. E un început complicat pentru el

Gică Craioveanu a vorbit despre iminenta numire a lui Gică Hagi ca selecționer al echipei naționale, dar și despre lupta la titlu în Superliga.

Fostul internațional Gică Craioveanu a declarat, joi, la Muzeul Fotbalului, că Gică Hagi și-a câștigat dreptul de a deveni selecționer al României. În același timp, el a făcut o comparație cu performanțele obținute de Mircea Lucescu și a evidențiat nivelul ridicat al așteptărilor.

"Gică Hagi selecţioner sună bine, pentru că vorbeşti de cel mai bun jucător român şi sper să ajungă şi el măcar la jumătate din trofeele pe care le-a câştigat nea Mircea Lucescu. E logic ca lumea să aibă mari aşteptări de la Gheorghe Hagi, a câştigat campionatul cu Farul, o echipă totuşi modestă pentru fotbalul românesc, cu tot respectul. A reuşit asta şi de ce nu ar reuşi şi la echipa naţională. A fost acea eroare cu Slovenia din 2001, dar Gică şi-a câştigat acest drept de a antrena echipa naţională. Sper să aibă răbdare Răzvan Burleanu, e un început complicat pentru el, ştiu că este o grupă destul de puternică acum în Liga Naţiunilor, dar eu am încredere, eu sunt un tip optimist şi îi urez tot binele", a declarat Craioveanu.

În cadrul aceluiași eveniment, Craioveanu a vorbit despre exponatele dedicate lui Mircea Lucescu, mărturisind că unele piese i-au atras în mod special atenția.

"E o colecţie superbă, sunt fără cuvinte. Acum îmi pare şi mie rău că nu am păstrat mai multe tricouri, pentru că nu prea eram obişnuit să le schimb, îmi era ruşine să le cer. Dar am văzut în colecţia asta două tricouri care mă dau pe spate, cel cu Pele şi cu cel mai bun fundaş din istoria fotbalului mondial, Franz Beckenbauer. Singurul tricou pe care am avut tupeul să îl cer a fost al lui Zizou, ştiam că se retrage şi era şi ultimul meu an ca fotbalist, şi este poate cel mai valoros tricou pe care îl am. Mai este şi cel al lui Ronaldinho, care iar mi s-a părut un jucător uluitor. A fost cel mai spectaculos jucător împotriva căruia eu am jucat", a spus fostul jucător.

Craioveanu a vorbit și situația din Superliga, exprimându-și speranța că Universitatea Craiova poate câștiga titlul în acest sezon, după o pauză îndelungată.

"Eu sunt capabil de orice dacă ia Craiova campionatul, sunt 35 de ani de când nu am mai luat campionatul. Echipa arată bine deşi ne-a cam zdruncinat 'U' Cluj acum câteva zile, dar eu am încredere, mai sunt şase meciuri importante. Eu spun că Dinamo ne va face campioni. Nu ştiu de ce am această încredere că Dinamo îşi va apărea şansele până la capăt şi ne va ajuta să devenim campioni. Au trecut 35 de ani, au câştigat Unirea Urziceni şi Astra Giurgiu, echipe care nici nu mai există şi totuşi Universitatea Craiova este un mit în fotbalul românesc. Echipa arată foarte bine, numai că mă preocupă pentru că deja sunt două înfrângeri", a mai spus Craioveanu.

În final, fostul atacant a comentat și situația lui Mirel Rădoi la FCSB, exprimându-și rezervele privind continuitatea acestuia.

"Eu am spus că Mirel Rădoi nu va rezista o lună la FCSB, am greşit. A rezistat o lună şi o săptămână. În vară cred că va pleca, pentru că Mirel are alte perspective, vrea linişte, şi la FCSB nu va fi această linişte. Şi Guardiola, şi Mourinho dacă vin la FCSB, nu va fi această linişte niciodată. Dar nu numai la FCSB, ci în general, în fotbalul românesc s-a pierdut răbdarea. Nu mai este răbdare", a mai spus acesta.