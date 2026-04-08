Statistica ce îl plasează pe Mircea Lucescu într-un top al coloșilor din fotbal

Mircea Lucescu a murit marți seara, pe data de 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București (SUUB). Fostul selecționer, considerat unul dintre cei mai buni antrenori români din toate timpurile, este în topul celor mai titrați antrenori din istoria fotbalului.

Mircea Lucescu s-a născut pe data de 29 iulie 1945 și este considerat cel mai de succes antrenor român din toate timpurile. Supranumit „Il Luce”, a ajuns la aproape 81 de ani, dintre care 65 i-a petrecut în fotbal.

În anul 1961, acesta și-a început cariera de jucător la Școala Sportivă nr. 2 din București, unde a făcut doi ani de juniorat. A urmat o carieră remarcabilă, atât ca jucător, cât și ca antrenor. În 1963 a ajuns la Dinamo, după care a evoluat la Știința București și Corvinul Hunedoara.

La echipa națională a României, Mircea Lucescu a bifat 65 de selecții și a înscris zece goluri.

Mircea Lucescu ocupă locul al treilea în clasamentul celor mai titrați antrenori din istoria fotbalului, cu 35 de trofee câștigate. Pe poziția a doua se află Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, cu 40 de trofee, iar primul loc este deținut de Sir Alex Ferguson, care a adunat 49 de trofee, dintre care 38 la Manchester United.

De-a lungul carierei de antrenor, Lucescu a pregătit echipa națională a Turciei, Zenit, Șahtior Donețk, Dinamo Kiev, Beșiktaș, Galatasaray, Rapid, Inter, Reggiana, Brescia, AC Pisa, Dinamo, echipa națională a României și Corvinul Hunedoara. Ultimul meci în calitate de antrenor a fost partida Turcia - România 1-0, disputată pe data de 26 martie 2026, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială.

Cele mai importante performanțe din cariera de antrenor le-a obținut la Șahtior Donețk, unde a câștigat opt titluri de campion al Ucrainei, șase Cupe și șapte Supercupe. De asemenea, tehnicianul român a câștigat Cupa UEFA în sezonul 2008-2009, după finala cu Werder Bremen, încheiată 2-1 după prelungiri.

De-a lungul carierei, Mircea Lucescu a antrenat 303 meciuri în competițiile europene, dintre care 152 în Liga Campionilor.