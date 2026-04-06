Critici la adresa Spitalului Universitar din București, după internarea lui Mircea Lucescu

Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a criticat public starea Spitalului Universitar de Urgență din București, unde Mircea Lucescu a fost internat după ce a leșinat în cantonamentul echipei naționale. Între timp, fostul selecționer al “tricolorilor” a suferit și un un infarct miocardic acut.

Selecționerul Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar de Urgență din București pe 29 martie, iar vinerea trecută a suferit un infarct miocardic acut. Ulterior, acesta a fost mutat la secția de Terapie Intensivă, unde primește îngrijiri medicale.

Internarea a survenit în condițiile în care antrenorului i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice desfășurate înaintea unui antrenament al echipei naționale.

Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a reacționat ferm la imaginile și starea unității medicale în care este tratat Mircea Lucescu. Acesta s-a declarat profund nemulțumit de modul în care arată spitalul și a făcut referire la modul în care sunt alocate resursele publice.

„Nu se poate așa ceva! Bine că facem tot felul de tâmpenii cu banii, dar spitale nu facem. Ca să te faci bine, psihicul are un rol extrem de important. Când vii și intri în spital și vezi ca arată așa… Vopsește-l, bă, dă-o-ncolo de treabă! Nu poți să pui niște schele să dai o văruială? Avem bani pentru toate prostiile din lume. Se fac stadioane, plouă-n ele. Dacă-ți plouă-n și-n spital cum îți plouă pe Arena Națională nu e bine”, a declarat Bogdan Cosmescu.

Înființat în 1978, Spitalul Universitar de Urgență București este una dintre cele mai importante unități medicale de urgență din România, aflată în București. Spitalul funcționează ca centru universitar, ceea ce înseamnă că îmbină activitatea medicală de urgență cu cea didactică și de cercetare.

Spitalul are profil de urgență și primește pacienți cu afecțiuni acute din multiple specialități. Aici funcționează secții esențiale precum medicina de urgență, cardiologie, chirurgie, terapie intensivă, ortopedie și alte specializări medicale și chirurgicale.