Mircea Lucescu, transportat de urgență la spital după ce i s-a făcut rău în timpul ședinței tehnice

Mircea Lucescu, gata să revină la treabă după externare Sursa foto. Facebook
Momente de îngrijorare în cadrul echipei naționale a României, după ce selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice desfășurate înaintea ultimului antrenament programat înaintea deplasării spre Slovacia.

Incidentul s-a produs într-un moment esențial al pregătirilor, când staff-ul tehnic și jucătorii analizau ultimele detalii tactice înaintea plecării. Potrivit informațiilor oficiale, reacția a fost imediată, iar medicii echipei naționale au intervenit rapid pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului.

Situația a impus apelarea serviciilor de urgență, iar la fața locului au fost mobilizate două echipaje ale SMURD, care au ajuns în cel mai scurt timp la baza de pregătire.

Intervenția rapidă a medicilor a dus la stabilizarea selecționerului înainte de transportul la spital

Cadrele medicale au reușit să stabilizeze starea lui Mircea Lucescu la fața locului, după ce acesta a prezentat simptome care au necesitat intervenție de urgență. Potrivit informațiilor comunicate, tehnicianul a fost conștient și a răspuns procedurilor aplicate de personalul medical.

După evaluarea inițială, medicii au decis transportul acestuia la o unitate spitalicească din București, pentru investigații suplimentare și monitorizare atentă. Decizia a fost luată conform protocoalelor medicale, pentru a elimina orice risc și pentru a avea un diagnostic complet.

În acest moment, starea selecționerului este descrisă ca fiind stabilă, însă medicii au recomandat continuarea investigațiilor pentru a determina cauza exactă a incidentului.

Mircea Lucescu Sursa foto: Facebook

Evenimentul a generat îngrijorare în cadrul echipei naționale înaintea deplasării

Incidentul medical vine într-un moment sensibil pentru echipa națională, aflată în plin proces de pregătire pentru deplasarea în Slovacia. Ședința tehnică în timpul căreia s-a produs episodul avea rolul de a stabili ultimele detalii strategice înaintea antrenamentului final.

Surse din cadrul echipei indică faptul că jucătorii și membrii staff-ului au fost vizibil afectați de situație, însă intervenția rapidă a medicilor a contribuit la calmarea tensiunii.

Deși nu au fost oferite detalii suplimentare privind natura exactă a problemei medicale, faptul că selecționerul a fost stabilizat rapid este considerat un semn pozitiv.

Transportul la spital și investigațiile suplimentare sunt parte a protocolului standard

Conform procedurilor medicale în astfel de situații, transportul la spital este o măsură standard, chiar și atunci când pacientul este stabil. Medicii urmăresc astfel să excludă orice afecțiuni grave și să asigure monitorizarea continuă a stării de sănătate.

În cazul lui Mircea Lucescu, investigațiile urmează să stabilească dacă episodul a fost unul izolat sau dacă există o cauză medicală care necesită tratament sau perioadă de recuperare.

Până la acest moment, nu au fost comunicate oficial alte complicații, iar evoluția stării sale este atent urmărită de echipa medicală.

