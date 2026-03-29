Mircea Lucescu, transportat de urgență la spital după ce i s-a făcut rău în timpul ședinței tehnice

Momente de îngrijorare în cadrul echipei naționale a României, după ce selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice desfășurate înaintea ultimului antrenament programat înaintea deplasării spre Slovacia.

Incidentul s-a produs într-un moment esențial al pregătirilor, când staff-ul tehnic și jucătorii analizau ultimele detalii tactice înaintea plecării. Potrivit informațiilor oficiale, reacția a fost imediată, iar medicii echipei naționale au intervenit rapid pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului.

Situația a impus apelarea serviciilor de urgență, iar la fața locului au fost mobilizate două echipaje ale SMURD, care au ajuns în cel mai scurt timp la baza de pregătire.

Cadrele medicale au reușit să stabilizeze starea lui Mircea Lucescu la fața locului, după ce acesta a prezentat simptome care au necesitat intervenție de urgență. Potrivit informațiilor comunicate, tehnicianul a fost conștient și a răspuns procedurilor aplicate de personalul medical.

După evaluarea inițială, medicii au decis transportul acestuia la o unitate spitalicească din București, pentru investigații suplimentare și monitorizare atentă. Decizia a fost luată conform protocoalelor medicale, pentru a elimina orice risc și pentru a avea un diagnostic complet.

În acest moment, starea selecționerului este descrisă ca fiind stabilă, însă medicii au recomandat continuarea investigațiilor pentru a determina cauza exactă a incidentului.

Incidentul medical vine într-un moment sensibil pentru echipa națională, aflată în plin proces de pregătire pentru deplasarea în Slovacia. Ședința tehnică în timpul căreia s-a produs episodul avea rolul de a stabili ultimele detalii strategice înaintea antrenamentului final.

Surse din cadrul echipei indică faptul că jucătorii și membrii staff-ului au fost vizibil afectați de situație, însă intervenția rapidă a medicilor a contribuit la calmarea tensiunii.

Deși nu au fost oferite detalii suplimentare privind natura exactă a problemei medicale, faptul că selecționerul a fost stabilizat rapid este considerat un semn pozitiv.

Conform procedurilor medicale în astfel de situații, transportul la spital este o măsură standard, chiar și atunci când pacientul este stabil. Medicii urmăresc astfel să excludă orice afecțiuni grave și să asigure monitorizarea continuă a stării de sănătate.

În cazul lui Mircea Lucescu, investigațiile urmează să stabilească dacă episodul a fost unul izolat sau dacă există o cauză medicală care necesită tratament sau perioadă de recuperare.

Până la acest moment, nu au fost comunicate oficial alte complicații, iar evoluția stării sale este atent urmărită de echipa medicală.