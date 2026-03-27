Lucescu, la capăt de drum: „Durerea e imensă”. Hagi, favorit să preia naționala

Selecționerul Mircea Lucescu a declarat joi seară, după eșecul României în barajul pentru Cupa Mondială, că ratarea calificării la turneul final reprezintă un moment extrem de dureros pentru echipa națională și pentru suporterii tricolori, potrivit FRF.

România a pierdut cu 1-0 în fața Turciei, la Istanbul, ceea ce înseamnă că naționala „tricolorilor” va rata al șaptelea Mondial consecutiv. Lucescu, aflat la finalul mandatului său, a recunoscut că echipa a făcut tot ce a putut, dar rezultatul nu a fost de partea sa.

„Este un moment greu, durerea este imensă. Am încercat toate variantele, dar nu ne-a ieșit ofensiva cum ne-am dorit. Trebuie să acceptăm realitatea și să privim înainte”, a spus Lucescu.

Tehnicianul va conduce echipa și la amicalul de marți, iar apoi FRF a confirmat că Gică Hagi este favorit pentru a prelua banca națională. Hagi, după ce și-a cedat acțiunile la Farul Constanța și a rezolvat posibilele conflicte de interes, este pregătit să revină la conducerea echipei după 25 de ani.

„Este o provocare uriașă, dar suntem gata să construim o echipă competitivă”, a declarat Hagi, referindu-se la viitoarele meciuri din Liga Națiunilor.

Primul meci sub comanda lui Hagi ar putea fi un amical pe 2 iunie, la Tbilisi, împotriva Georgiei, urmat de o partidă de pregătire suplimentară, încă neconfirmată de FRF.

În Liga Națiunilor, România va juca în Grupa B împotriva Suediei, Poloniei și Bosniei. Obiectivul minim este evitarea ultimului loc, care ar duce la retrogradarea directă în Liga C, în timp ce pozițiile superioare oferă șanse de promovare sau baraje.

Modificările recente făcute de FIFA în calendarul internațional fac ca echipa să se reunească doar în două ferestre, la sfârșitul lunii septembrie și la mijlocul lunii noiembrie, urmând să dispute patru meciuri în prima perioadă și două în noiembrie.

Rezultatele din Liga Națiunilor vor influența și urna de calificare pentru preliminariile Euro 2028, astfel că performanța în această competiție devine crucială pentru viitorul echipei.

Programul României în 2026 include amicalul cu Georgia pe 2 iunie și meciurile din Liga Națiunilor: 25 septembrie Suedia – România, 28 septembrie România – Bosnia, 2 octombrie Polonia – România, 5 octombrie România – Suedia, 14 noiembrie România – Polonia și 17 noiembrie Bosnia – România.