Ianis Hagi, după înfrângerea cu Turcia: Capul jos și la muncă

Ianis Hagi a declarat joi seară, după ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial, că echipa națională trebuie să accepte rezultatul și să se concentreze pe viitor.

„Capul jos și la muncă”, a spus mijlocașul tricolorilor, exprimând dezamăgirea tuturor jucătorilor după înfrângerea suferită la Istanbul, scor 0-1, în fața Turciei, în semifinala play-off-ului pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic.

„Din punct de vedere al atitudinii și fazei defensive ne-a ieșit în mare parte, însă la faza ofensivă am lăsat de dorit. Tot ce am încercat în ultima perioadă nu ne-a ieșit. Suntem dezamăgiți, n-a fost de ajuns și trebuie să acceptăm. Ne doare. Ne doream să fim la Mondiale”, a spus Hagi.

România a avut câteva ocazii în repriza a doua, însă nu a reușit să fructifice nicio oportunitate clară. „Am vorbit și la pauză să ținem de rezultat, să ne dăm o șansă să marcăm pe contraatac. N-am avut multe ocazii, dar la cele pe care le-am avut, dacă eram atenți, am fi putut duce meciul în prelungiri”, a adăugat el.

Tricolorii vor continua cu un meci amical împotriva echipei care va pierde partida dintre Slovacia și Kosovo, în timp ce Turcia se califică în finala play-off-ului. Ianis Hagi a spus că, deși durerea este mare, echipa trebuie să privească înainte și să folosească experiența acumulată în meciurile decisive.

„N-a fost seara noastră. Rămâne să muncim acum și cumva să arătăm mai bine din vară. Durerea este prea mare în seara asta să pot să mă gândesc la ziua de mâine. Ne pare rău pentru oamenii de acasă, pentru oamenii care au venit.”

Jucătorul a mai precizat că echipa și-a dorit cu adevărat să ajungă la Mondiale și că fiecare meci reprezintă o lecție de învățat. „Ne doare că nu am reușit, dar trebuie să rămânem concentrați pe ceea ce urmează. Suntem tineri și trebuie să construim mai mult pentru națională”, a adăugat Hagi.

Eșecul de la Istanbul marchează o dezamăgire majoră pentru suporteri, care au urmărit meciul în direct și au trăit intens fiecare fază.