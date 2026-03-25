Naționala României a ajuns la Istanbul. Tricolorii, cazați într-un hotel cu semnificație istorică pentru fotbalul românesc

Naționala României, pregătită de selecționerul Mircea Lucescu, a anunțat pe Facebook că a ajuns la Istanbul în jurul orei locale 12:15, pentru meciul programat în această perioadă. De la aeroport, delegația a fost transportată cu autocarul către hotel, sub escorta forțelor de ordine, într-un dispozitiv de securitate bine coordonat.

La hotel, jucătorii au fost întâmpinați de personalul unității de cazare, agenți de securitate și câțiva suporteri români care au venit special pentru a-i vedea pe „tricolori”. Deși accesul a fost strict supravegheat, câțiva fani au reușit să interacționeze scurt cu jucătorii, făcând fotografii și încurajând echipa înaintea partidei.

Un suporter sosit din Italia, din zona orașului Siena, a reușit să se apropie de delegație și să transmită un mesaj de susținere către selecționer și echipă. Atmosfera a rămas una calmă, dar încărcată de emoția unui meci important.

Locația aleasă pentru cazare are o semnificație aparte în istoria fotbalului românesc. Hotelul în care este găzduită acum naționala a fost folosit și în urmă cu peste un secol, când reprezentativa României a fost cazată în același loc, înaintea unui meci disputat în 1923 împotriva Turciei — partidă care a rămas consemnată ca primul meci din istoria selecționatei turce, încheiat 2-2.

La sosire, fanii prezenți au transmis mesaje de susținere echipei și staffului tehnic. Încurajările au vizat în special încrederea în rezultat și unitatea grupului înaintea partidei. Jucătorii au fost salutați pe scurt, în timp ce echipa a intrat rapid în incinta hotelului pentru programul stabilit.

Delegația României a sosit îmbrăcată în echipamentele inscripționate cu mesajul „Generația de suflet”, linie vestimentară asociată lotului național în ultimii ani. Grupul a fost însoțit, ca de obicei, de oficiali ai Federației Române de Fotbal, printre care Federația Română de Fotbal, reprezentată de conducerea executivă și membri ai staffului administrativ.

Alături de delegație s-au aflat și foști internaționali ai României, prezenți în calitate de susținători și invitați ai federației, consolidând componenta simbolică a acestei deplasări.

În cursul serii, naționala are programate activitățile oficiale dinaintea partidei. Conferința de presă va avea loc la ora 17:30 (ora României), urmată de antrenamentul oficial, stabilit pentru ora 18:00. Ambele momente sunt parte din protocolul standard al competiției și preced întâlnirea oficială de pe teren.