Toate detaliile despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu înainte de barajul pentru Cupa Mondială 2026

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale
Mircea Lucescu este pregătit să conducă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Echipa va juca împotriva Turciei pe 26 martie și, în cazul victoriei, va disputa finala cu Slovacia sau Kosovo.

România întâlnește Turcia în semifinala barajului. Care este starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Selecționerul Mircea Lucescu se simte bine și este pregătit să conducă echipa națională a României în meciurile decisive pentru Campionatul Mondial 2026, potrivit declarațiilor președintelui FRF, Răzvan Burleanu.

Primul meci al României va avea loc la Istanbul, pe 26 martie, contra Turciei. În cazul unui succes, tricolorii vor juca finala barajului pe 31 martie, cu câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Președintele FRF, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Burleanu a precizat că, în urma consulturilor medicale, Lucescu se simte foarte bine și a avut energia necesară pentru pregătirea echipei.

Avem toată încrederea în domnul Lucescu, în abilitățile sale, în capacitatea sa de a gestiona acest moment de altfel foarte provocator pentru noi ca țară. Ne despart 28 de ani de la ultima participare la un Mondial, dar suntem foarte încrezători că putem să ne îndeplinim obiectivul cu domnul Lucescu și că jucătorii acestei generații vor reuși să îi facă din nou mândri pe români”, a declarat președintele FRF.

Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu. Sursă foto: FRF

Mircea Lucescu a avut probleme medicale recente

În ultimele luni, selecționerul a trecut printr-o serie de probleme de sănătate, fiind internat într-un spital din București și ulterior plecând la un consult de specialitate în străinătate.

Starea sa actuală, însă, este una bună, iar echipa se pregătește pentru cele două meciuri decisive.

România vizează revenirea la Mondial după 28 de ani

Tricolorii nu au mai participat la un Campionat Mondial din 1998, iar calificarea ar marca revenirea României pe scena mondială după aproape trei decenii. Echipa are în acest moment șansa de a demonstra valoarea jucătorilor și experiența selecționerului în meciurile barajului.

La finalul săptămânii trecut, Mircea Lucescu a anunțat o listă preliminară de 20 de jucători care evoluează în străinătate convocați pentru partida cu Turcia, din 26 martie.

