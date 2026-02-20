Mircea Lucescu revine din Belgia, dar veștile nu sunt bune. Medicii l-ar fi sfătuit să se retragă, dar decizia este la selecționer

Mircea Lucescu se întoarce din Belgia cu recomandări medicale de a se retrage, cel puțin temporar, însă decizia privind prezența sa la barajul pentru Mondialul 2026 rămâne la selecționer. Între timp, FRF caută alternative și pregătește scenarii de interimat, relatează gsp.ro.

Mircea Lucescu revine, vineri seară, în România după investigațiile medicale efectuate în Belgia. La 80 de ani, antrenorul a primit un diagnostic care confirmă recomandarea inițială primită la București, anume să se retragă temporar de la activitatea intensă.

Totuși, selecționerul rămâne singurul care poate decide dacă va conduce echipa națională la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026 împotriva Turciei.

Deși specialiștii au sugerat precauție, Lucescu este cunoscut pentru hotărârea sa, iar opțiunea de a rămâne pe bancă nu poate fi exclusă. Momentul clarificării va fi discutat în acest weekend la București, în întâlnirea pe care o va avea cu președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, și directorul tehnic Mihai Stoichiță.

În paralel, FRF s-a pregătit pentru scenariile posibile. Numele lui Gheorghe Hagi și Edi Iordănescu au fost analizate pentru preluarea echipei, însă niciunul nu și-a exprimat disponibilitatea imediată. Hagi rămâne precaut, amintindu-și de experiența din 2001, când a fost chemat în grabă să conducă echipa înaintea barajului cu Slovenia.

Varianta de avarie este reprezentată de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, care ar putea asigura interimatul alături de staff-ul existent până la luarea unei decizii pe termen lung. Federația așteaptă să clarifice situația după discuția directă cu Lucescu.

Mircea Lucescu a preluat echipa națională pe 6 august 2024, la aproape patru decenii după încheierea primului său mandat, între 1981 și 1986. Sub comanda sa, „tricolorii” au disputat 16 meciuri, obținând 11 victorii, o remiză și patru înfrângeri. În Liga Națiunilor, România a avut un parcurs perfect, câștigând toate cele șase partide și deschizând astfel drumul spre barajul pentru Mondialul 2026, găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Această performanță vine după ce România nu a reușit să se califice direct în urma campaniei din grupa principală de calificări, ceea ce face decizia privind selecționerul cu atât mai importantă pentru perioada imediat următoare.

Până la decizia finală, toate scenariile rămân deschise. Mircea Lucescu poate alege să continue, să se retragă temporar sau să lase interimatul echipei lui Stoichiță. Federația Română de Fotbal monitorizează atent evoluția situației, pregătind terenul pentru orice opțiune. Claritatea asupra viitorului selecționerului va fi stabilită în următoarele zile, după discuția directă cu antrenorul la București.

Pe 26 martie, de la ora 20:00, la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș, România va întâlni Turcia. În cazul unui succes, “tricolorii” ar urma să dea piept cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie, în deplasare.