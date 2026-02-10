Sport

Mircea Lucescu pleacă în Belgia. Va fi consultat de un român, un mare specialist în oncologie moleculară

Mircea Lucescu. Sursa foto: Captură video Youtube
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, va merge în Belgia, pentru a efectua un control medical amănunțit. De la începutul anului, antrenorul a fost internat de trei ori în spital și după ultima experiență a fost externat ieri. Mai departe, „Il Luce” va consulta un mare specialist în oncologie moleculară, un român, după cum a anunțat jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia, prieten al selecționerului.

Mircea Lucesc e programat la un consult în Belgia

„Ieri a ieșit din spital. E clar că, dacă i-au dat drumul, l-au externat, înseamnă că lucrurile merg bine, că starea lui e bună. Stă câteva zile acasă, se pregătește să plece săptămâna viitoare la Bruxelles, pentru a afla o a doua opinie de la un specialist de renume mondial, un român, spre bucuria noastră, un compatriot care are și cetățenie belgiană.

E vorba despre prof. dr. Ștefan Constantinescu, 61 de ani, care a terminat Facultatea de Medicină la București, Carol Davila, în 1988. A plecat între timp la specializări, are una la Memphis, în Tennessee, una la Cambridge, în Massachusetts.

Ar fi vrut să se vadă mai repede cu doctorul

Este unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume. Este profesor la Universitatea Catolică din Leuven, la 20 de kilometri de Bruxelles, universitate fondată la 1425. Consultă și la Spitalul Saint-Luc din Bruxelles”, a spus Ioanițoaia pentru gsp.ro.

Lucescu ar fi vrut să ajungă mai repede în Belgia, dar medicul nu a putut să-l programeze mai devreme. „Mircea Lucescu ar fi vrut să se ducă mai repede, pentru că are treabă, vine barajul cu Turcia, dar nu erau locuri disponibile atât de rapid. Profesorul Constantinescu l-a programat abia săptămâna viitoare.

Cere o altă opinie

Merge selecționerul pentru a afla o altă opinie, pentru a se lămuri ce afecțiune are și cât de serioasă este. La București, părerile sunt oarecum împărțite și să sperăm că prof. dr. Ștefan Constantinescu va ajunge la o concluzie mulțumitoare din punctul de vedere al pacientului”, a mai spus jurnalistul.

