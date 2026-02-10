Nicușor Dan vrea să dea cu piciorul la America. Cristoiu: E un tâmpit politic!

Să fim serioși. Când Președintele Statelor Unite ale Americii te invită la Washington, la prima reuniune a unui Consiliu de Pace, nu răspunzi că „mai vedem”. Nu spui că aștepți „consultări tehnice”. Nu te scuzi că ai treabă pe acasă sau că trebuie să verifici dacă a venit costumul la curățătorie. Sau dacă a venit vreun plic prin poștă. Te urci în avion și te duci la Washington. Punct.

Ceea ce face Nicușor Dan acum, ezitând să confirme participarea la evenimentul din 19 februarie, este de o gravitate excepțională. Nu e vorba doar de o gafă de protocol, ci de o eroare de calcul strategic care ne poate costa scump. Ion Cristoiu a spus în emisiunea lui Ionuț Cristache, cu brutalitatea-i caracteristică, dar necesară: „E un tâmpit politic”.

Pentru că și el a sesizat exact jocul dublu, dar falimentar, pe care îl face Cotroceniul. Și Palatul Victoria, aș adăuga eu...

Nicușor Dan nu refuză o excursie, el refuză o aliniere. Este, așa cum am tot spus, o alegere sau aliniere ideologică. Cristoiu spune că „nu vrea să se ducă pentru că e cu Macron. El nu e cu Trump. El este anti-Trump”.

Eu cred că nu este anti-Trump, ci pro-UE. O atitudine care se traduce în zilele noastre prin anti-Trump. Numai că SUA nu uită când o mână întinsă este lasată în aer. Ceea ce este grav pentru că România este țară de graniță a UE și NATO și are în coastă un vecin dușmănos și periculos: Rusia.

Președintele României pare să joace cartea europeană, a la Macron, într-un moment în care garanțiile de securitate vin, ne place sau nu, de la Washington. Să condiționezi prezența la Casa Albă de „consultări tehnice”, probabil cu birocrații de la Bruxelles sau cu consilierii care nu au ieșit din bula lor, este o dovadă de miopie politică. Și istorică.

Într-o lume care stă pe un butoi de pulbere, România nu își permite să fie „tehnică”. Nici măcar subtilă din punct de vedere diplomatic, sper că sesizați ironia. Trebuie să fie prezentă.

Dacă Nicușor Dan crede că o să primească puncte bonus la Paris, Berlin sau Bruxelles pentru că îl ignoră pe Trump, se înșală amarnic. În politica mare, absenții nu au dreptate. Absenții sunt uitați. Și devin vinovații de serviciu în cazul unei împăcări între cei mari.

Rămâne de văzut dacă propaganda pro-Cotroceni îl va lăsa pe Președinte să facă pasul corect sau dacă vom rămâne, din nou, să privim istoria de pe margine, în timp ce așteptăm rezultatul consultărilor. Eventual pe un șervețel...

Voi ce ziceți? E prudență sau incompetență?