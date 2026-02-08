Social

Anii lucrați în străinătate pot fi incluși în dosarul de pensie din România fără să aștepți confirmările prin poștă

Anii lucrați în străinătate pot fi incluși în dosarul de pensie din România fără să aștepți confirmările prin poștă
Pentru sute de mii de români care au lucrat în unul sau mai multe state din Uniunea Europeană, momentul deschiderii dosarului de pensie vine cu o întrebare esențială: cum sunt recunoscuți anii munciți în afara României și cât durează, în realitate, acest proces.

Mult timp, procedura a fost sinonimă cu așteptări de luni sau chiar ani, dosare plimbate între instituții prin poștă și confirmări întârziate. În prezent, însă, sistemul european de schimb electronic de informații a schimbat radical regulile jocului.

La nivelul Uniunii Europene, dreptul la totalizarea perioadelor de asigurare este garantat prin legislația comunitară. Asta înseamnă că perioadele lucrate legal într-un stat membru sunt luate în calcul atunci când o persoană solicită pensia într-un alt stat UE. Baza legală este reprezentată de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și Regulamentul (CE) nr. 987/2009, care stabilesc coordonarea sistemelor de securitate socială, inclusiv pentru pensiile de limită de vârstă.

În practică, acest mecanism permite României să ia în considerare perioadele lucrate în Italia, Spania, Germania, Franța sau alte state UE atunci când stabilește dacă o persoană îndeplinește condițiile minime pentru pensionare și ce cuantum va avea pensia. Fiecare stat plătește însă doar partea aferentă perioadelor lucrate pe teritoriul său.

Ce este sistemul EESSI și de ce nu mai este nevoie să aștepți scrisori din străinătate

Problema majoră a fost, ani la rând, modul de comunicare între instituțiile de pensii. Confirmările se trimiteau prin poștă, iar un dosar putea rămâne blocat luni întregi între două administrații. Pentru a elimina aceste întârzieri, Uniunea Europeană a introdus sistemul EESSI – Electronic Exchange of Social Security Information.

EESSI este o platformă digitală securizată prin care instituțiile de securitate socială din UE fac schimb de informații în timp real. România, prin Casa Națională de Pensii Publice, este conectată la acest sistem, la fel ca instituțiile similare din celelalte state membre.

Prin EESSI, confirmările privind perioadele lucrate în străinătate nu mai sunt trimise pe hârtie, ci electronic, direct între instituții. Practic, după depunerea cererii de pensionare, casa de pensii din România transmite automat solicitările către instituțiile din celelalte state în care ai lucrat, iar răspunsurile vin tot digital, fără intervenția solicitantului.

Pensie

Pensie. Sursa foto: Freepik

Unde depui cererea și cum pornește automat procedura internațională

Un aspect esențial este că solicitantul nu trebuie să depună cereri separate în fiecare țară. Dacă locuiești în România, cererea se depune la Casa Națională de Pensii Publice, iar aceasta devine punctul unic de contact. Dacă locuiești într-un alt stat UE, cererea se depune la instituția de pensii din acel stat, care va comunica ulterior cu România prin EESSI.

În ambele situații, instituția la care ai depus cererea este obligată să declanșeze procedura de schimb de informații cu celelalte state implicate.

Documentele europene și formularele digitale care înlocuiesc corespondența clasică

Un alt avantaj major al EESSI este utilizarea documentelor standardizate digitale, cunoscute ca documente portabile. Acestea conțin informații despre perioadele de asigurare, veniturile declarate și stagiile de cotizare și sunt recunoscute automat de toate instituțiile implicate.

Ghidul oficial privind aceste documente și proceduri este disponibil într-un document elaborat sub coordonarea Comisiei Europene.

Pentru solicitant, acest lucru înseamnă că nu mai este nevoie să urmărească personal confirmările sau să trimită copii de acte în mai multe țări. Responsabilitatea revine exclusiv instituțiilor publice.

Ce trebuie să știe românii care se apropie de vârsta de pensionare

Deși EESSI a simplificat considerabil procedura, este esențial ca dosarul inițial depus să fie corect și complet. Declararea tuturor perioadelor lucrate în străinătate, chiar și a celor vechi, este obligatorie. Instituțiile vor verifica datele prin sistemul electronic, dar cererea trebuie să conțină informațiile de bază.

Casa Națională de Pensii Publice publică periodic informații despre procedurile de pensionare și recunoașterea stagiilor realizate în străinătate, inclusiv în baza legislației europene.

Sursa foto: bizlaw.md

De ce EESSI este esențial pentru viitorul sistemului de pensii

Implementarea completă a EESSI este considerată de Comisia Europeană un pas major în digitalizarea administrației publice și în protejarea drepturilor lucrătorilor mobili din UE. Sistemul reduce riscul de pierdere a documentelor, accelerează deciziile de pensionare și limitează situațiile în care oamenii sunt nevoiți să aștepte ani pentru un drept legal.

Pentru românii care au muncit în străinătate, EESSI înseamnă, concret, mai puțină birocrație, mai multă transparență și o șansă reală ca dosarul de pensie să fie soluționat într-un termen rezonabil, fără drumuri inutile și fără așteptări interminabile la poștă.

Proiecte speciale