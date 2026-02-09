Politica

De ce a fost invitată România la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington

De ce a fost invitată România la reuniunea Consiliului pentru Pace de la WashingtonTrump si Nicusor Dan. Sursa foto: Colaj EVz
Participarea României la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington a fost analizată în emisiunea Hai LIVE cu Turcescu. Robert Turcescu a expus incertitudinile care înconjoară decizia președintelui Nicușor Dan.

România, la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington

„Donald Trump i-a trimis să înțelegem, aflăm de la Nicușor Dan că a primit o invitație de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington pe 19 februarie. Și domnul Nicușor, da, zice așa. Așa cum am mai spus-o, România salută efortul administrației SUA de promovare a păcii.”

Adrian Severin a explicat contextul diplomatic, subliniind caracterul simbolic al participării. Fostul ministru consideră că președintele SUA, Donald Trump, vrea să bage bățul prin gard europenilor.

„E foarte simplu, nu pentru că România e atât de importantă cum s-ar grebi unii să spună și Donald Trump acum nu mai poate să aibă liniște la Mar-a-Lago gândind că domnul Nicușor n-a luat încă o decizie cu privire la acest Consiliu al Păcii. Ci pentru că vrea să bage bățul prin gardul europenilor și să mai ciugulească câțiva din curta lui Macron și a lui Merz…”

„Un joc diplomatic pe două capete”

Severin a caracterizat această situație ca un exemplu de „joc diplomatic pe două capete”, tradițional pentru România.

„Mai multe capete la care vă referiți, pe care România l-a făcut în istorie și de cele mai multe ori a câștigat, pentru că jocul a două capete este și el rezultatul unui calcul și nu rezultatul aruncării în prăpastie cu mâna la ochi sau rezultatul unei atitudini de așteptare.”

Turcescu, despre Nicușor Dan

Turcescu a punctat confuzia în comunicarea publică: „Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani… domnul Nicușor, ce-o fi vrut să zică, măi, nene, el cu această ultimă frază, cel puțin, este năucitoare de adept.”

Severin a detaliat strategia diplomată: „Mergeți în exercițiu președintelui legitim, președintelui în oficiul și nu președintelor în putere, adică el este după biroul de președintă, dar nu are și puterea de președintă și asta nu pentru că este ilegitim, ci pentru că stăpânii României sunt în afară și el nu e decât un guvernator aici, vă rog, quasi guvernator.”

