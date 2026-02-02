Exclusiv. Dosare secrete, scandaluri și geopolitică: Turcescu explică miza reală a lui Trump

În cadrul emisiunii „Hai LIVE cu Turcescu”, Robert Turcescu și Adrian Severin au discutat despre implicațiile internaționale ale politicii lui Donald Trump, despre dificultățile sale interne și externe și despre modul în care deciziile președintelui american pot influența tensiunile globale, sugerând apariția unui context apropiat de un nou conflict mondial.

Robert Turcescu a deschis discuția cu observații despre situația lui Trump, accentuând impactul imaginii sale asupra politicii americane. „Chiar dați-mă și ceea ce se întâmplă în mine, sota, apropo de migranți, de tot scandalul de acolo… Donald Trump, e nasol pentru el și pentru republicani.”

Turcescu a declarat că percepția publică și mediatică îl afectează pe Trump și îi complică agenda politică. Adrian Severin a comentat asupra rolului istoric pe care îl joacă Trump.

Severin a mai declarat că rolul președintelui este de a curăța terenul pentru reconstrucție și că deciziile sale nu pot fi analizate doar prin prisma rezultatelor imediate.

Discuția a continuat cu analiza obstacolelor externe. Adrian Severin a legat dificultățile geopolitice ale lui Trump de scandalurile internaționale, care îi afectează credibilitatea.

„Venind cu un asemenea mesaj al destinului, cu un asemenea mandat istoric al istoriei, era limpede că se va ciocni de o serie întreagă de dificultăți, de o serie de obstacole… S-a izbit de rezistența propriilor aliați europene, atât în chestiunea ucrainiană cât și în chestiunea groenlandeză… În acest context apare și dosarul Epstein despre care am vorbit.”

Turcescu a punctat impactul cazului Epstein asupra imaginii liderului american. „Domne, l-a lovit cazul Epștin, e o problemă acolo legat… e nenorocire curată, nu stă bine deloc în… mid-term-ul în Statele Unite.” Severin a explicat cum America încearcă să-și mențină relevanța globală: „Aceasta arată nu vina lui Trump, o vină a lui Trump, ci arată faptul că America nu mai poate să arbitreze în lume.”