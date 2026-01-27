Exclusiv. Realitatea de pe teren și dilema Occidentului. Adrian Severin: Ucraina este testul limitelor alianțelor occidentale

Războiul din Ucraina continuă să fie unul dintre cele mai complexe și tensionate conflicte geopolitice ale momentului. Fostul ministru de Externe al României și europarlamentar Adrian Severin explică în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei că „în niciun război nu se poate ignora realitatea de pe teren”.

Conform declarațiilor sale, „Rusia a ocupat aproape integral ceea ce își dorea să ocupe și ceea ce era previzibil de ani de zile. Din momentul în care Crimeea s-a desprins în 2014, era clar că Rusia va căuta o legătură terestră între teritoriul său și Crimeea”.

Fostul diplomat amintește și încercările eșuate de compromis anterior. El spune cum „s-a discutat la un moment dat varianta unor regiuni autonome în Donbas, dar procesul nu a fost negociat serios. Occidentul a dorit ca Ucraina să devină un avanpost NATO la granița cu Rusia, iar reacția Rusiei a fost logică din punctul său de vedere”.

Iar în ceea ce privește negocierile de pace, potrivit lui Adrian Severin, acestea „pot porni doar de la realitatea de pe teren”. El menționează faptul că „Rusia dorește pace”, dar una care „să recunoască această realitate”.

În paralel, a continuat fostul ministru de Externe, „trebuie asigurată viabilitatea statului ucrainean și garanții de securitate, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Rusia și pentru vecinii Ucrainei”.

Din perspectiva României, țară vecină direct cu Ucraina, Adrian Severin avertizează asupra riscurilor pe termen lung. El afirmă în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei că „România trebuie să fie extrem de atentă și să ceară garanții de securitate din partea Ucrainei, care va rămâne hiperînarmată după război”.

De asemenea, contextul actual arată că Rusia deține deja controlul asupra zonelor pe care și le propusese. Iar Occidentul, după explicațiile lui Adrian Severin, se confruntă cu „dilema de a susține Ucraina militar și economic, menținând totodată stabilitatea regională”.

Fostul ministru declară că, fără recunoașterea realităților teritoriale și compromisuri pragmatice, negocierile de pace riscă să rămână doar un exercițiu teoretic.

„Conflictul din Ucraina nu este astfel doar o confruntare militară între state, ci și o testare a limitelor alianțelor internaționale și a capacității statelor europene de a gestiona securitatea în vecinătatea lor directă”, a conchis Adrian Severin.