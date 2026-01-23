Speranțe prudente la Kiev. Zelenski caută soluții pentru Donbas la negocierile trilaterale

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că discuțiile trilaterale care au loc astăzi în Emiratele Arabe Unite vor avea ca punct central statutul regiunii Donbas, din estul Ucrainei, potrivit BBC.

Potrivit șefului statului ucrainean, întâlnirea reprezintă un pas diplomatic important, în contextul continuării conflictului din zonă, fără a anticipa însă rezultatele finale ale negocierilor.

Într-un mesaj vocal transmis jurnaliștilor, Volodimir Zelenski a subliniat importanța subiectului aflat pe agenda întâlnirii.

Declarația indică faptul că discuțiile nu se limitează doar la situația actuală din regiune, ci vizează și perspectivele diferitelor părți implicate asupra viitorului acesteia.

Negocierile se desfășoară la Abu Dhabi, iar Ucraina este reprezentată de o delegație oficială, trimisă de președinte. Potrivit lui Zelenski, formatul trilateral oferă un cadru de dialog care poate permite abordarea mai multor aspecte sensibile legate de conflictul din estul țării.

Referindu-se la semnificația întâlnirii, Volodimir Zelenski a declarat: „Este un pas – sperăm spre încheierea războiului – dar se pot întâmpla lucruri diferite”. Afirmația reflectă caracterul deschis al negocierilor și lipsa unor concluzii prestabilite, în contextul complexității situației de securitate din regiune.

Președintele ucrainean nu a oferit detalii suplimentare despre pozițiile celorlalte părți implicate în discuții, însă a indicat că dialogul are loc într-un moment în care canalele diplomatice sunt intens utilizate pentru a aborda conflictul.

Zelenski a mai precizat că subiectul Donbasului a fost abordat și în cadrul unei întâlniri recente cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la Davos.

„Am discutat despre Donbas cu președintele Trump”, a declarat liderul ucrainean, menționând că întrevederea a inclus și alte teme legate de securitatea Ucrainei.

Potrivit acestuia, cei doi președinți au „finalizat garanțiile de securitate” pentru Ucraina și au discutat despre necesitatea unor sisteme suplimentare de apărare antiaeriană.

Acestea ar urma să ajute Ucraina să intercepteze rachete balistice rusești, în contextul amenințărilor continue la adresa infrastructurii și securității naționale.

În încheiere, Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța într-un rezultat favorabil al discuțiilor de la Abu Dhabi. „Sper într-un rezultat pozitiv”, a adăugat președintele ucrainean, fără a detalia ce formă ar putea lua acest rezultat sau ce pași ar urma după finalizarea negocierilor.

Discuțiile trilaterale din Emiratele Arabe Unite se înscriu într-o serie mai amplă de demersuri diplomatice menite să clarifice pozițiile părților implicate și să identifice posibile soluții pentru situația din estul Ucrainei.