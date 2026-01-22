Zelenski la Davos: Spun aceleași lucruri de un an și nimeni nu acționează

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut un discurs la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos în care a abordat o serie de subiecte fundamentale legate de războiul din Ucraina, securitatea Europeană, negocierile de pace și sprijinul aliat.

Discursul a fost însoțit de întâlniri bilaterale și anunțuri referitoare la viitoarele negocieri între Ucraina, Statele Unite și Rusia. În continuare redau, pe ton jurnalistic și fără aprecieri de valoare, sinteza temelor atinse, citate relevante din declaraţii şi sursele utilizate.

Zelenski a început prin a sublinia, conform transcrierilor și relatarilor, faptul că de la discursul său de la Davos din anul precedent nu s-au produs schimbări esențiale în modul în care statele europene se raportează la amenințarea militară rusă.

El a spus că mesajul său pare să se repete — imaginea evocată de el fiind una de ciclicitate a avertismentelor care nu se traduc în decizii politice ferme. Această constatate a fost remarcată în mai multe articole internaționale care au acoperit intervenția sa.

Unul dintre mesajele-cheie a fost că Europa trebuie să devină „o forţă politică reală”, capabilă să garanteze securitatea continentului, nu doar prin discursuri sau prin poziţii geografice, ci prin decizii și resurse concrete.

Zelenski a criticat, în exprimarea citată de presă, lentitudinea şi fragmentarea răspunsului european și a subliniat necesitatea unor garanții de securitate credibile pentru Ucraina. Această idee a fost reflectată în cronici și analize publicate imediat după discurs.

În cadrul discuţiilor publice, Zelenski a menționat că, pentru ca orice încetare a focului să fie viabilă, Ucraina are nevoie de garanții internaționale care să includă forţe de menţinere a păcii.

Conform relatărilor, el a avansat ideea unui contingent substanțial de trupe — menționat în sursele care acoperă declarațiile ulterioare ale președintelui ca „minim” 200.000 de militari — ca o componentă a acelor garanții, pentru a preveni reluarea agresiunii.

„Dacă luăm în calcul forța militară a Rusiei, atunci garanțiile trebuie să fie foarte reale; vorbim de mii și zeci de mii de oameni, nu doar de declarații.”, a spus președintele Ucrainei.

Zelenski a insistat pe necesitatea accelerării livrărilor de sisteme de apărare aeriană și pe modernizarea capacităților militare ucrainene, inclusiv prin transformarea arhitecturilor de apărare pe bază de unităţi mobile şi sisteme scurte-range.

„Nu poți construi noul aranjament de securitate doar din cuvinte. Doar acțiunile creează ordine reală”, a mai afirmat Zelenski

El a reafirmat, potrivit comunicatelor oficiale publicate de Administrația Prezidențială de la Kiev, că aprovizionarea cu echipamente esențiale rămâne insuficientă în raport cu riscurile preconizate. Aceste precizări au fost citate și în comunicate oficiale şi rapoarte de presă.

În discurs și în interviuri asociate, Zelenski a revenit asupra ideilor despre utilizarea activelor înghețate ale Rusiei în scopul reconstrucției Ucrainei şi finanţării efortului reconstrucţiei şi apărării.

El a cerut măsuri economice mai ferme împotriva exporturilor ruse, inclusiv mecanisme care să reducă capacitatea Rusiei de a finanța războiul prin vânzarea de resurse energetice: „Dacă Statele Unite pot să folosească active înghețate rusești, atunci și Europa ar trebui să se gândească la astfel de măsuri.”

Mai multe publicații internaționale care au acoperit evenimentul au menționat aceste cereri ale președintelui.

Președintele Ucrainei a vorbit și despre sancțiunile asupra transportului maritim al țițeiului rusesc: în esență, ideea era de a diminua veniturile obținute de Rusia prin transportul de țiței și de a analiza opțiuni pentru capturarea sau redirecționarea navelor care transportă petrol rusesc.

El a afirmat: „Trebuie să punem presiune asupra Rusiei și să încurajăm sancțiuni mai dure pentru exporturile sale de petrol și gaze.”

Un punct central anunțat public a fost inițierea unor negocieri trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia, cu rol de facilitator al SUA, potrivit relatărilor din mass-media internațională.

Zelenski a declarat, conform relatărilor, că au fost stabilite pași concreți pentru discuţii în următoarele săptămâni, menționând că delegații americani erau deja în drum către Moscova pentru a facilita dialogul: „Suntem dispuși să lucrăm pentru pace, dar este necesar sprijinul și angajamentul real al partenerilor noștri.”

Conform paginei oficiale a Preşedintelui Ucrainei, în zilele precedente şi imediat după Davos au fost anunţate decizii privind reorganizarea unor segmente ale apărării aeriene, numiri în structura forțelor armate şi demersuri diplomatice pentru consolidarea presiunii împotriva agresorului.

Aceste anunţuri oficiale includ planuri de schimbări structurale în apărarea aeriană pe termen scurt şi mediu.