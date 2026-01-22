Zelenski ajunge la Davos pentru noi discuții cu Trump. Negocierile pentru Ucraina continuă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit joi în Elveția, la Davos, unde urmează să aibă o întrevedere cu Donald Trump, în contextul noilor eforturi diplomatice vizând oprirea războiului declanșat de Rusia, potrivit Bloomberg.

Venirea lui Zelenski la Davos are loc după ce, la începutul săptămânii, liderul ucrainean declara că este puțin probabil să participe la reuniunea anuală a Forumul Economic Mondial. Atunci, acesta alesese să rămână la Kiev pentru a gestiona consecințele unor atacuri aeriene rusești care au afectat alimentarea cu încălzire, electricitate și apă a milioane de persoane.

Planurile au fost însă modificate după ce Trump a anunțat, miercuri, că intenționează să se întâlnească cu Zelenski în stațiunea elvețiană. Întrevederea este programată pentru ora 13:00, ora locală, respectiv 14:00 ora României.

Întâlnirea dintre cei doi lideri survine în urma unei noi serii de inițiative diplomatice menite să deschidă calea către un acord de pace în Ucraina. În ultimele zile, aceste demersuri au fost parțial eclipsate de declarațiile lui Trump legate de Groenlanda, care au atras atenția scenei internaționale.

Zelenski afirmase anterior că ar putea reveni asupra deciziei de a nu participa la reuniunea de la Davos în cazul în care ar exista documente concrete de semnat, inclusiv acorduri privind garanțiile de securitate și un plan de relansare economică pentru Ucraina.

Tot joi, emisarul american Steve Witkoff a declarat că negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina au avansat semnificativ și că ar mai exista un singur element rămas nerezolvat.

„Cred că mai este un singur punct de rezolvat, am discutat mai multe versiuni ale acestui punct, ceea ce înseamnă că poate fi rezolvat. Așadar, dacă ambele părți vor să-l rezolve, îl vom rezolva”, a afirmat Witkoff, în marja Forumului Economic de la Davos.

El a mai precizat că urmează să plece joi la Moscova, împreună cu Jared Kushner, ginerele lui Trump, pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul continuării acestor eforturi diplomatice.