Zelenski, despre problemele teritoriale: Nu vrem să renunţăm la Donbasul nostru

Zelenski, despre problemele teritoriale: Nu vrem să renunţăm la Donbasul nostru
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în prezent, nu se discută organizarea unui referendum privind Donbasul și a reafirmat că Ucraina nu va recunoaște această regiune ocupată temporar ca parte a Rusiei. El a precizat totodată că Statele Unite caută un compromis și propun crearea unei „zone economice libere” pentru zona afectată, potrivit Ukrinform.

Volodimir Zelenski despre un referendum în Donbas

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, că în prezent nu se vorbește despre organizarea unui referendum în regiunea Donbas. El a subliniat că deciziile legate de teritoriu sunt complexe și că autoritățile încearcă să nu complice viața ucrainenilor afectată deja de război.

Președintele a precizat că, în negocierile de pace, nu a fost încă posibil să se identifice un compromis privind problema teritorială. Zelenski a menționat că procesul implică documente și decizii complexe, iar autoritățile continuă să caute soluții viabile.

Ucraina își reafirmă refuzul de a recunoaște Donbasul ca parte a Rusiei

Volodimir Zelenski a subliniat că poziția Ucrainei rămâne fermă și practică: nu se va renunța la Donbas, iar regiunea temporar ocupată nu va fi recunoscută nici de jure, nici de facto ca parte a Rusiei. El a precizat că propunerea americană privind o „zonă economică liberă” nu presupune subordonare rusă.

Șeful statului a adăugat că discuțiile privind problema teritorială vor continua și a menționat că, în prezent, nu există încă un consens în privința unui format de soluționare pentru Donbas. El a evidențiat că trăsăturile propuse de negocieri trebuie să fie corecte și realiste.

Divergențe în negocierile cu delegația americană

Zelenski a avut discuții la Berlin cu delegația americană condusă de Steve Whitkoff și Jared Kushner. Întâlnirea a vizat problema teritorială, cu accent pe situația Donbasului și pe căutarea unor soluții de compromis.

Zelenski a remarcat că părțile au poziții diferite în privința acestei probleme. El a clarificat că delegația americană a transmis poziția Federației Ruse și nu a formulat cereri directe către Ucraina.

