Reacția Moscovei, după declarația lui Zelenski de a renunța la aderea la NATO

Moscova a declarat că așteaptă informații actualizate din partea Statelor Unite, după discuțiile dintre oficialii americani, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni, care au loc luni la Berlin, potrivit Reuters.

Kremlinul a declarat luni că neaderarea Ucrainei la NATO reprezintă o chestiune fundamentală în cadrul negocierilor privind un posibil acord de pace și că subiectul face obiectul unei discuții speciale, potrivit purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov.

Peskov a precizat că Rusia așteaptă informații actualizate din partea Statelor Unite după discuțiile dintre oficialii americani, președintele ucrainean și liderii europeni, care au loc la Berlin. Președintele Vladimir Putin a cerut în repetate rânduri ca Ucraina să renunțe la ambițiile sale privind NATO și să-și retragă trupele din întreaga regiune Donbas.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urma să continue luni discuțiile cu emisarul american Steve Witkoff și cu Jared Kushner, după cinci ore de negocieri desfășurate duminică. Alte întâlniri au avut loc la Berlin cu participarea unor lideri europeni.

Ucraina a anunțat duminică că este dispusă să renunțe la ambiția de a adera la NATO, în schimbul unor garanții de securitate oferite de Occident. Partea americană a salutat „progresele semnificative” obținute în cadrul ultimei runde de discuții.

Președintele american Donald Trump a sugerat retragerea trupelor ucrainene și ruse și crearea unei „zone economice libere” demilitarizate pentru activități comerciale ale Statelor Unite. Propunerea a fost ânsă respinsă de Ucraina, potrivit unui oficial francez citat de Politico.

Statele Unite au menținut solicitările privind concesii teritoriale, în ciuda obiecțiilor liderilor europeni. Aceștia au subliniat că progrese în privința teritoriilor nu pot fi realizate fără oferirea de garanții de securitate pentru Ucraina.