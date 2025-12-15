Zelenski, cinci ore de negocieri la Berlin: S-au înregistrat progrese, dar discuțiile continuă luni

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a oferit să renunţe la aspiraţiile ţării de a adera la NATO, în urma discuţiilor de peste cinci ore purtate duminică la Berlin cu reprezentanţii Statelor Unite pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Negocierile urmează să continue luni, potrivit Reuters.

Trimisul fostului preşedinte american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că „s-au înregistrat progrese semnificative” în urma întâlnirii pe care el şi Jared Kushner au avut-o cu Zelenski, fără a oferi detalii complete.

Consilierul lui Zelenski, Dmitro Lîtvin, a declarat că preşedintele va comenta discuţiile luni, după finalizarea acestora. „Discuţiile au durat mai mult de cinci ore şi s-au încheiat astăzi cu un acord de a fi reluate luni”, a spus Lîtvin.

Zelenski a confirmat că este dispus să renunţe la obiectivul aderării Ucrainei la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului.

„Încă de la început, dorinţa Ucrainei a fost să adere la NATO, acestea fiind garanţii reale de securitate. Unii parteneri din SUA şi Europa nu au susţinut această direcţie. Astfel, astăzi, garanţiile bilaterale de securitate între Ucraina şi SUA, garanţii similare articolului 5 din partea SUA şi garanţii de securitate din partea colegilor europeni, precum şi a altor ţări – Canada, Japonia – reprezintă o oportunitate de a preveni o altă invazie rusă. Şi este deja un compromis din partea noastră. Garanţiile de securitate trebuie să fie obligatorii din punct de vedere legal”, a spus Zelenski.

Reprezentanţii au purtat discuţii aprofundate cu privire la planul de pace în 20 de puncte, agendele economice şi multe altele. S-au înregistrat progrese semnificative, iar luni dimineaţă se vor întâlni din nou, a declarat Witkoff.

Discuţiile au fost găzduite de cancelarul german Friedrich Merz, care, potrivit unei surse, a făcut câteva remarci scurte înainte de a lăsa părţile să negocieze. Alţi lideri europeni sunt aşteptaţi luni în Germania pentru consultări suplimentare.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat: „Cu siguranţă, nu este deloc o configuraţie ideală pentru astfel de negocieri. Este clar acest lucru. Dar, aşa cum se spune, poţi dansa doar cu cei care sunt pe ringul de dans.”

Referindu-se la oferta Ucrainei de a renunţa la NATO, Pistorius a spus: „Ucraina a avut o experienţă amară în trecut în ceea ce priveşte încrederea în garanţiile de securitate. În 1994, Kievul a acceptat să renunţe la arsenalul nuclear din era sovietică în schimbul unor garanţii teritoriale din partea SUA, Rusiei şi Marii Britanii. Rămâne de văzut în ce măsură această declaraţie se va adeveri şi ce condiţii prealabile trebuie îndeplinite. Este vorba despre probleme teritoriale, angajamente din partea Rusiei şi a altor ţări. Simplele garanţii de securitate, mai ales fără o implicare semnificativă a SUA, nu ar avea prea mare valoare.”

Marea Britanie, Franţa şi Germania au lucrat la ajustarea propunerilor americane, care cereau Kievului să accepte pierderi teritoriale, să renunţe la ambiţiile NATO şi să accepte limitări ale forţelor armate. Aliaţii europeni au descris momentul ca fiind „critic” pentru viitorul Ucrainei şi analizează folosirea activelor îngheţate ale băncii centrale ruse pentru finanţarea bugetului militar şi civil al Kievului.