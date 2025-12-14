Zelenski: Ucraina acceptă garanții de securitate, în locul aderării la NATO

Ucraina a renunțat la ambiția de a adera la NATO în schimbul unor garanții de securitate din partea Occidentului, ca posibil compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat duminică președintele Volodimir Zelenski, înaintea negocierilor cu emisarii americani la Berlin, relatează Reuters.

Decizia marchează o schimbare majoră de poziție pentru Kiev, care a susținut constant aderarea la NATO drept principală garanție de securitate împotriva agresiunii ruse și a inclus acest obiectiv în Constituție. Renunțarea la acest deziderat răspunde uneia dintre cerințele formulate de Moscova încă de la începutul conflictului, însă autoritățile ucrainene au continuat să respingă orice concesii teritoriale.

Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina consideră garanțiile de securitate oferite de Statele Unite, statele europene și alți parteneri drept un compromis acceptabil în lipsa aderării la NATO.

„Încă de la început, dorința Ucrainei a fost să adere la NATO, acestea fiind garanții reale de securitate. Unii parteneri din SUA și Europa nu au susținut această direcție”, a declarat Zelenski, într-o discuție cu presa pe WhatsApp.

El a explicat că Ucraina analizează acorduri bilaterale de securitate cu Statele Unite, garanții comparabile cu articolul 5 al NATO, precum și angajamente de securitate din partea statelor europene și a altor parteneri, inclusiv Canada și Japonia. Potrivit președintelui ucrainean, aceste garanții ar trebui să aibă caracter obligatoriu din punct de vedere legal: „Este deja un compromis din partea noastră”.

Președintele rus Vladimir Putin a cerut în mod repetat ca Ucraina să renunțe oficial la aspirațiile sale de aderare la NATO, să adopte un statut de neutralitate și să accepte retragerea trupelor sale din aproximativ 10% din regiunea Donbas, teritoriu care se află încă sub controlul Kievului. Moscova a mai transmis că nu acceptă staționarea de trupe NATO pe teritoriul ucrainean.

Surse ruse citate la începutul acestui an au afirmat că Vladimir Putin dorește un angajament scris din partea marilor puteri occidentale prin care NATO să nu se mai extindă spre est. O astfel de înțelegere ar presupune excluderea oficială a Ucrainei, Georgiei, Republicii Moldova și a altor foste republici sovietice din perspectiva aderării la Alianță.

Zelenski a reiterat că își dorește o pace „demnă” și garanții ferme că Rusia nu va lansa o nouă invazie, în contextul pregătirilor pentru întâlnirile de la Berlin cu emisari americani și lideri europeni. Negocierile vizează încheierea celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial.

Sub presiunea președintelui american Donald Trump de a ajunge la un acord de pace, inițial favorabil cererilor Moscovei, liderul ucrainean a acuzat Rusia că prelungește conflictul prin atacuri asupra orașelor și infrastructurii energetice și de apă.

Componența exactă a delegațiilor participante la întâlnirile de duminică și luni nu a fost făcută publică. Un oficial american a declarat că trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, se deplasează în Germania pentru discuții cu oficiali ucraineni și europeni.

Witkoff a coordonat anterior negocierile cu Ucraina și Rusia privind propunerea de pace a Statelor Unite. Trimiterea sa este interpretată drept un semnal că Washingtonul vede posibilitatea unui progres diplomatic, la aproape patru ani de la invazia rusă declanșată în 2022.

Zelenski a declarat că Ucraina, Statele Unite și partenerii europeni analizează un plan în 20 de puncte și că speră ca în urma acestuia să se ajungă la un armistițiu. El a precizat că Ucraina nu poartă discuții directe cu Rusia.

Președintele ucrainean a mai afirmat că un armistițiu de-a lungul actualelor linii de front ar putea fi considerat o opțiune echitabilă.

Cancelarul german Friedrich Merz urmează să îi găzduiască luni, la Berlin, pe Volodimir Zelenski și pe liderii europeni, într-un nou summit dedicat sprijinului pentru Ucraina.

Marea Britanie, Franța și Germania au lucrat la ajustarea propunerilor americane, care, într-un proiect făcut public luna trecută, prevedeau cedări teritoriale din partea Kievului, renunțarea la obiectivul aderării la NATO și limitarea forțelor armate ucrainene.

Potrivit Reuters, aliații europeni au descris acest context drept un „moment critic” pentru viitorul Ucrainei și au analizat utilizarea activelor înghețate ale băncii centrale ruse pentru finanțarea bugetului militar și civil al Kievului.