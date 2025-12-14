Zelenski, deschis negocierilor. Summitul de la Berlin, test pentru pacea din Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că este pregătit pentru discuţii cu înalţi responsabili europeni şi americani, în cadrul unui summit care va avea loc duminică şi luni la Berlin, dedicat găsirii unei soluţii diplomatice la războiul din Ucraina, informează AFP.

„Summitul de la Berlin este important”, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă online, precizând că discuţiile sunt programate „astăzi şi mâine” în capitala germană. În cadrul conferinţei, liderul de la Kiev a subliniat că încă nu a primit răspunsul Statelor Unite la cea mai recentă versiune a planului de propuneri pentru încheierea conflictului, plan amendat recent de Ucraina şi de aliaţii săi europeni și transmis apoi Washingtonului.

Preşedintele ucrainean a reafirmat că Ucraina doreşte garanţii de securitate din partea aliaţilor europeni şi a Statelor Unite, pentru a descuraja Rusia să reia atacurile în cazul unui armistiţiu. „Luăm în calcul un plan-cadru de 20 de puncte, care să se încheie cu un armistiţiu”, a explicat el, adăugând că scopul este „să fim siguri că nu va exista o repetare a războiului după un armistiţiu”.

Zelenski a menţionat că „discuţiile bilaterale de securitate” iau în calcul un mecanism inspirat din articolul 5 al NATO, care prevede apărarea reciprocă între ţările membre, fără a implica aderarea oficială a Ucrainei la Alianţa Atlantică, cerere pe care Kievul o formulase anterior. „Acesta este deja un compromis din partea noastră”, a subliniat liderul ucrainean.

Vineri seara, un responsabil important al Casei Albe a confirmat pentru AFP venirea în Germania a emisarului american Steve Witkoff, care a fost primit la Moscova la începutul lunii decembrie.

În paralel, ostilităţile continuă în Ucraina, adăugând noi victime la sutele de mii de morţi şi răniţi cauzate de războiul început în februarie 2022. În acest context, fostul preşedinte american Donald Trump şi-a exprimat nerăbdarea în privinţa avansării discuţiilor privind planul său de soluţionare a conflictului.

Kievul şi aliaţii săi, mai scrie AFP, încearcă să amendeze planul american, dezvăluit acum o lună și considerat iniţial prea favorabil Moscovei: „Principala dispută rămâne asupra problemelor teritoriale, SUA solicitând, potrivit Kievului, concesii importante care complică încheierea rapidă a negocierilor”.