Planul SUA pentru pace în Ucraina, discutat la Berlin. Zelenski a confirmat participarea

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că va avea întâlniri la Berlin cu reprezentanți ai Statelor Unite și ai Uniunii Europene, în cadrul unor discuții privind ceea ce a numit „fundamentele păcii”. Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie de o pace „demnă” și de garanții care să împiedice o nouă agresiune a Rusiei, stat care a invadat Ucraina în 2022.

În discursul său video de sâmbătă seară, adresat compatrioților, președintele ucrainean a afirmat că sunt în pregătire mai multe reuniuni cu partenerii occidentali.

El a precizat că generalul Gnatov și reprezentanți ai sectorului ucrainean de apărare și securitate vor lucra la detaliile garanțiilor de securitate.

„În același timp, continuă discuțiile dintre oficialii ucraineni și America și Europa cu privire la reconstrucția reală a Ucrainei, la dezvoltarea reală a Ucrainei după război”, a adăugat liderul de la Kiev.

Zelenski a mai spus că va avea întâlniri directe cu reprezentanții președintelui american Donald Trump.

„Cel mai important – voi avea întâlniri cu reprezentanții președintelui Trump, vor fi și întâlniri cu partenerii noștri europeni, cu mulți lideri, cu privire la fundamentul păcii – acordul politic privind încheierea războiului”, a declarat președintele Ucrainei.

Guvernul german a anunțat sâmbătă că va găzdui în weekend delegațiile Statelor Unite și Ucrainei pentru discuții privind încetarea focului, înaintea summitului de luni de la Berlin, la care vor participa lideri europeni și Volodimir Zelenski.

În paralel, premierul britanic Keir Starmer și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat sâmbătă despre propunerile de pace inițiate de SUA și despre utilizarea activelor suverane rusești înghețate pentru sprijinirea financiară a Kievului.

„Ambii au convenit că acesta este un moment crucial pentru viitorul Ucrainei și că Europa va fi alături de ucraineni atât timp cât va fi necesar pentru a obține o pace justă și durabilă”, a transmis un purtător de cuvânt al Downing Street.

Potrivit publicației Axios, consilierii președintelui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, se vor întâlni luni, la Berlin, cu Volodimir Zelenski și cu liderii Germaniei, Franței și Regatului Unit, în încercarea de a ajunge la un acord privind planul american pentru pace în Ucraina.

Doi oficiali ai Casei Albe au declarat pentru Axios că administrația americană presează Ucraina să aprobe planul, însă concesiile teritoriale cerute Kievului rămân un punct sensibil. Partea americană consideră că celelalte aspecte ale acordului sunt aproape de a fi rezolvate.

Un oficial al Casei Albe a spus că Zelenski ar fi sugerat joi, în declarații publice, posibilitatea organizării unui referendum privind un acord de pace care ar include cedări teritoriale. „SUA consideră acest lucru un progres”, a declarat oficialul.

Rusia insistă ca, în cadrul oricărui acord, să controleze întreaga regiune Donbas, deși aproximativ 14% din zonă se află încă sub control ucrainean. Planul SUA include această cerere, propunând totodată ca teritoriul respectiv să devină zonă demilitarizată.

Zelenski a declarat joi că este sceptic față de propunerea americană privind o „zonă economică liberă” în Donbas și a cerut modificări și clarificări.

„Întrebarea dacă sunt echitabile compromisurile pe care Ucraina este rugată să le facă va primi un răspuns din partea poporului ucrainean”, a spus Zelenski, făcând referire la un posibil referendum sau la alegeri.

Organizarea unui astfel de vot ar fi dificilă în condițiile actuale, însă un oficial american a declarat că liderii europeni au transmis, într-o reuniune de vineri, că ar sprijini inițiativa dacă Zelenski ar propune un referendum privind teritoriul.

Potrivit unor oficiali americani, negocierile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina au înregistrat progrese semnificative. Un oficial de rang înalt a declarat că administrația Trump este dispusă să ofere o garanție de securitate bazată pe articolul 5 al NATO, cu caracter juridic obligatoriu și aprobată de Congres.

„Vrem să oferim ucrainenilor o garanție de securitate care, pe de o parte, să nu fie un cec în alb, dar, pe de altă parte, să fie suficient de puternică. Suntem dispuși să o trimitem Congresului pentru a fi votată”, a spus oficialul.

Acesta a precizat că sunt avute în vedere trei acorduri separate: unul privind pacea, unul privind garanțiile de securitate și unul privind reconstrucția. „Pentru prima dată, ucrainenii au o viziune completă asupra viitorului”, a spus oficialul. Negocierile privind reconstrucția și pachetul economic postbelic evoluează favorabil, potrivit aceleiași surse. „Când oamenii văd ce vor obține și nu doar ce vor da, sunt mai dispuși să meargă mai departe”, a declarat oficialul american.

Conform propunerii actuale, Ucraina și-ar păstra suveranitatea asupra a aproximativ 80% din teritoriul său, ar primi garanții de securitate extinse și un pachet economic semnificativ.

Totuși, mai mulți lideri europeni l-au sfătuit pe Zelenski să nu se grăbească să accepte un acord, în special unul care presupune cedarea unor teritorii pe care Ucraina nu le-a pierdut pe câmpul de luptă. De asemenea, rămâne neclar dacă Rusia va accepta propunerile formulate de SUA.

Zelenski a declarat joi că partea americană își propune să ajungă la o „înțelegere deplină” asupra planului până la Crăciun.