Generalul în retragere Jack Keane a prezentat strategia SUA în negocierile în curs cu Iranul, explicând că SUA nu are planuri de a oferi concesii Republicii Islamice care ar dezgheța activele, în timpul unei apariții de sâmbătă dimineață la emisiunea „Saturday In America” de la Fox News.

„Ceea ce încercăm să obținem în negocieri este destul de simplu; Ne dorim cerințele noastre maximaliste pe care le-am realiza dacă am folosi forța militară. Asta ne dorim de la regim”, a spus Keane.

„Nu intenționăm să le dăm o gură de aer și să le dezghețăm activele înghețate și să le dăm miliarde de dolari, astfel încât să se poată redresa, să inverseze principiile și implementările acordului și să revină la starea lor anterioară”, a concluzionat el.

Recentele blocaje din negocierile dintre SUA și Iran au temperat așteptările generate de un raport Axios din 28 mai, care susținea că părțile au convenit asupra unui memorandum de înțelegere (MOU), în așteptarea aprobării președintelui Donald Trump.

Conform Axios, acel memorandum de înțelegere includea o prevedere pentru a emite derogări de la sancțiuni și a permite Iranului să vândă liber petrol.

Ridicarea sancțiunilor, potrivit publicației, ar trebui să fie proporțională cu disponibilitatea Iranului de a permite reluarea transportului maritim comercial în Strâmtoarea Ormuz.

Însă Iranul, potrivit The Jerusalem Post și altor surse, s-a opus propunerii și a cerut eliberarea imediată a activelor înghețate, o cerere pe care Administrația Trump nu a îndeplinit-o încă.

De fapt, Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei Trump a emis vineri o nouă rundă de sancțiuni asupra rețelelor iraniene de gaze naturale lichefiate (GNL), vizând „flota din umbră a Iranului, rețelele bancare din umbră și accesul la comerțul global”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat.