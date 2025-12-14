Rafinăriile rusești au fost lovite din nou de Ucraina. Regimul de la Kremlin anunță că a interceptat 141 de drone

Un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu de proporții la un depozit de petrol din orașul Uriupinsk, situat în regiunea Volgograd din sudul Rusiei.

Informația a fost confirmată duminică de guvernatorul regiunii, Andrei Bocearov, printr-un mesaj publicat pe platforma Telegram. Potrivit autorităților locale, locuințele din apropierea obiectivului afectat au fost evacuate preventiv, iar până la acest moment nu au fost raportate victime.

Incidentul din Volgograd se înscrie într-o serie de atacuri cu drone atribuite forțelor ucrainene, care în ultimele luni au vizat tot mai frecvent infrastructura energetică și logistică a Rusiei.

Guvernatorul regiunii Volgograd a precizat că incendiul a izbucnit după ce fragmente din dronele doborâte de apărarea aeriană rusă au căzut pe teritoriul depozitului de petrol. Potrivit declarațiilor oficiale, intervenția serviciilor de urgență a fost una rapidă, iar zona a fost securizată.

„Locuinţele din apropiere au fost evacuate. Potrivit informaţiilor curente, nu sunt persoane rănite”, a transmis Andrei Bocearov, citat de agenția dpa.

Guvernatorul a adăugat că sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au acționat pentru interceptarea dronelor, însă resturile rezultate în urma neutralizării acestora au declanșat incendiul la depozitul de petrol. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind amploarea pagubelor materiale sau durata estimată a operațiunilor de stingere.

Separat de incidentul din Volgograd, în cursul aceleiași nopți au apărut informații în mediul online privind un atac cu drone asupra unei rafinării de petrol din Iaroslav, oraș situat la nord-est de Moscova. Până în prezent, autoritățile ruse nu au emis un comunicat oficial care să confirme sau să infirme acest atac.

Autoritățile din regiunea Krasnodar, situată în estul Peninsulei Crimeea, au confirmat, la rândul lor, un atac cu drone asupra satului Afipski. Potrivit relatărilor locale, locuitorii au semnalat explozii în zona unei rafinării.

Deși oficialii regionali au confirmat atacul, nu au fost furnizate informații detaliate despre eventuale avarii sau despre numărul exact al dronelor implicate. De asemenea, nu au fost raportate victime în urma incidentului.

Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică faptul că forțele sale au distrus și interceptat 141 de drone ucrainene pe parcursul nopții. Potrivit comunicatului oficial, aceste drone ar fi fost neutralizate în mai multe regiuni ale Federației Ruse.

Ministerul nu a oferit detalii suplimentare cu privire la locațiile exacte ale interceptărilor sau la eventualele distrugeri produse la sol. De asemenea, nu au fost publicate informații privind tipul dronelor sau direcțiile din care acestea au fost lansate.

Atacurile cu drone asupra depozitelor și rafinăriilor de petrol din Rusia sunt considerate parte a strategiei Ucrainei de a lovi infrastructura energetică a adversarului. Economia Rusiei depinde într-o măsură semnificativă de exporturile de combustibili fosili, iar deteriorarea capacităților de producție și depozitare poate avea efecte economice și logistice pe termen mediu și lung.

În ultimele luni, mai multe instalații energetice rusești au fost raportate ca fiind ținte ale atacurilor cu drone, inclusiv rafinării, terminale petroliere și facilități de stocare a combustibililor. Autoritățile de la Kiev nu confirmă în mod oficial fiecare atac, dar au subliniat în repetate rânduri că vizează obiective cu relevanță militară și economică.

Înainte de a se deplasa la Berlin pentru discuții menite să contribuie la încheierea războiului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina rămâne fermă în poziția sa de a nu ceda teritorii.

Zelenski urmează să participe luni la întâlniri în capitala Germaniei cu reprezentanți ai Statelor Unite și ai marilor puteri europene. Discuțiile sunt programate într-un context tensionat, marcat de intensificarea atacurilor cu drone și de presiuni diplomatice pentru găsirea unei soluții politice.

Președintele ucrainean a reiterat că apărarea integrității teritoriale rămâne un obiectiv fundamental pentru Kiev, în condițiile în care conflictul continuă pe mai multe fronturi.