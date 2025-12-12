Dronele Ucrainei paralizează producția de petrol rusă. Rafinăria de la Iaroslavl și platformele din Marea Caspică, distruse

Ucraina a efectuat recent o serie de atacuri asupra infrastructurii energetice din Rusia, vizând atât o rafinărie majoră din regiunea Iaroslavl, cât și platforme petroliere din Marea Caspică. Acțiunile fac parte dintr-o campanie mai amplă a Kievului, menită să perturbe producția de petrol și gaze a Moscovei, potrivit agenției Reuters.

Armata ucraineană a anunțat vineri că unități ale Forțelor de Apărare au lovit capacitățile rafinăriei Slavneft-YANOS din regiunea Iaroslavl, situată la aproximativ 250 de kilometri nord-est de Moscova.

„În zona țintei au fost înregistrate explozii și un incendiu de amploare, iar evaluarea pagubelor este în curs”, se arată într-un mesaj publicat de armata ucraineană pe Facebook.

Surse din industria petrolieră rusă au precizat că dronele ucrainene au avariat unitatea principală de procesare și o rampă de încărcare a rafinăriei, oprind producția.

💥 Ukrainian drones attacked the “Slavneft-YANOS” oil refinery in Yaroslavl overnight. The refinery is one of Russia’s largest, processing around 15 million tonnes of crude oil per year and supplying fuel to both civilian markets and the Russian military-industrial complex.… pic.twitter.com/bmr3pmN9u0 — Shaun Pinner (@olddog100ua) December 12, 2025

Rafinăria, a patra ca mărime din Rusia, are o capacitate de procesare de circa 300.000 de barili pe zi, echivalentul a 15 milioane de tone metrice anual. Unitățile afectate, CDU-4, reprezintă aproximativ o treime din capacitatea totală.

Anul trecut, rafinăria a produs aproximativ 2,6 milioane de tone de benzină, 4 milioane de tone de motorină și 4,7 milioane de tone de păcură. Serviciul de presă al companiei nu a răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii.

Pe lângă atacul de la Iaroslavl, Ucraina a lovit recent și infrastructura energetică din Marea Caspică, vizând două platforme petroliere aparținând companiei ruse Lukoil: Filanovsky și Korchagin.

Potrivit unei surse din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), loviturile au avariat echipamente critice, ceea ce a dus la suspendarea producției.

Platforma Filanovsky, parte a celui mai mare zăcământ petrolier din Marea Caspică, fusese atacată și la începutul acestei săptămâni, marcând primul astfel de atac în regiune de la începutul conflictului.

Nu este clar de unde au fost lansate dronele, având în vedere distanța de peste 700 de kilometri față de cea mai apropiată frontieră a Ucrainei.

Atacurile fac parte dintr-o campanie mai amplă desfășurată de Kiev în acest an, care vizează reducerea capacității Rusiei de a-și finanța războiul împotriva Ucrainei.

Cele mai multe lovituri s-au concentrat pe rafinăriile din partea europeană a Rusiei. Luna trecută, ofensiva ucraineană s-a extins și asupra transporturilor maritime, vizând petroliere care transportă petrol rusesc prin Marea Neagră; în ultimele două săptămâni, trei nave au fost lovite de drone navale ucrainene.

Experții subliniază că aceste atacuri au loc pe fondul intensificării loviturilor reciproce asupra infrastructurii energetice și al stagnării eforturilor diplomatice de încheiere a conflictului, aflat acum în al patrulea an.