Lovitură surpriză în Marea Caspică. Ucraina atacă cel mai mare câmp petrolier rus

Drone ucrainene au atacat joi o platformă petrolieră rusă situată în Marea Caspică, marcând prima astfel de acțiune asupra facilităților offshore din regiune, potrivit Reuters.

Incidentul a dus la suspendarea producției la instalația deținută de Lukoil, conform unui oficial al Serviciului de Securitate al Ucrainei.

Oficialul ucrainean a precizat că atacul a vizat platforma Filanovsky, parte a celui mai mare câmp petrolier caspic din Rusia.

Platforma Filanovsky, descoperită în 2005 și inaugurată de președintele Vladimir Putin în 2016, are o capacitate de producție de aproximativ 120.000 de barili pe zi. Lukoil nu a oferit încă un comentariu oficial referitor la atac.

Nu este clar de unde a fost lansat atacul de către forțele ucrainene, însă Marea Caspică se află la peste 700 km de granița cea mai apropiată a Ucrainei. Experții consideră că operațiunea reprezintă o extindere semnificativă a campaniei Ucrainei de a perturba producția de petrol și gaze a Rusiei.

De la începutul acestui an, Ucraina a efectuat numeroase atacuri cu drone asupra infrastructurii petroliere rusești, vizând în special rafinăriile situate în partea europeană a Rusiei. Scopul declarat al acestor operațiuni este diminuarea capacității Moscovei de a finanța conflictul militar din Ucraina.

Pe lângă țintirea infrastructurii de producție, Ucraina și-a extins operațiunile luna trecută pentru a include și petrolierele neautorizate care transportă țiței rusesc prin Marea Neagră. Trei astfel de nave au fost lovite de drone maritime ucrainene în ultimele două săptămâni.

De asemenea, cel puțin șapte explozii au afectat alte petroliere care au acostat în porturi rusești începând din decembrie 2024, inclusiv în regiunea Mediteranei. Ucraina nu a confirmat și nici nu a negat implicarea sa în aceste incidente.

Rusia, care a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, a acuzat Ucraina de acte de piraterie și a amenințat că va răspunde prin blocarea accesului maritim al Ucrainei ca represalii la atacurile asupra navelor petroliere.

Acest atac din Marea Caspică reprezintă un nou capitol în conflictul economic și militar dintre cele două state, reflectând strategia Ucrainei de a limita resursele financiare ale Rusiei prin perturbarea industriei energetice.