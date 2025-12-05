Pericol la Marea Neargă. Două obiecte suspecte, văzute pe apă

Alertă la Marea Neagră. O nouă situație de risc a fost semnalată vineri dimineață în zona litoralului românesc al Mării Negre, după ce două obiecte neidentificate au fost observate plutind în derivă către zona Sfântu Gheorghe.

Primele informații indică faptul că ar putea fi vorba despre mine marine sau fragmente de muniție rătăcite, purtate de curenți puternici, fenomen tot mai frecvent în contextul războiului din apropiere.

Pentru a preveni orice incident, Poliția de Frontieră Tulcea a instituit măsuri suplimentare de siguranță. Patrule terestre supraveghează continuu malul, iar accesul persoanelor în zonele vulnerabile este restricționat temporar. Scopul este evitarea apropierii civile de eventuale dispozitive explozive care, dacă sunt active, pot reprezenta un pericol major atât pentru populație, cât și pentru navigația locală.

Reprezentantul Ministerului Apărării Naționale, Cornel Pavel, nu a oferit detalii privind obiectele aflate în derivă și a refuzat să comenteze stadiul verificărilor, semn că procedurile sunt încă în desfășurare.

Situația de vineri vine la doar două zile după o intervenție complexă a scafandrilor EOD din cadrul Forțelor Navale Române. Miercuri, militarii specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive au distrus în larg o dronă maritimă de tip Sea Baby, identificată la aproximativ 36 de mile est de Constanța.

Operațiunea, coordonată împreună cu Garda de Coastă, a presupus transportul echipelor la bordul navei MAI 1107 și efectuarea unei detonări controlate, după evaluarea tehnică a obiectului.

Potrivit MApN, astfel de intervenții au devenit tot mai frecvente în ultimii ani. De la izbucnirea conflictului ruso-ucrainean, în februarie 2022, Forțele Navale au asigurat condiții de navigație în siguranță pentru peste 12.000 de nave comerciale care au tranzitat zona. În aceeași perioadă, în Marea Neagră au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, dintre care șapte au fost eliminate direct de militarii români.

În contextul evoluțiilor tensionate din regiune, autoritățile române avertizează că apariția obiectelor periculoase în derivă va rămâne un risc real, iar procedurile de monitorizare vor continua cu aceeași intensitate.