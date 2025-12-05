Social

Pericol la Marea Neargă. Două obiecte suspecte, văzute pe apă

Comentează știrea
Pericol la Marea Neargă. Două obiecte suspecte, văzute pe apăSursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Alertă la Marea Neagră. O nouă situație de risc a fost semnalată vineri dimineață în zona litoralului românesc al Mării Negre, după ce două obiecte neidentificate au fost observate plutind în derivă către zona Sfântu Gheorghe.

Alertă la Marea Neagră

Primele informații indică faptul că ar putea fi vorba despre mine marine sau fragmente de muniție rătăcite, purtate de curenți puternici, fenomen tot mai frecvent în contextul războiului din apropiere.

Pentru a preveni orice incident, Poliția de Frontieră Tulcea a instituit măsuri suplimentare de siguranță. Patrule terestre supraveghează continuu malul, iar accesul persoanelor în zonele vulnerabile este restricționat temporar. Scopul este evitarea apropierii civile de eventuale dispozitive explozive care, dacă sunt active, pot reprezenta un pericol major atât pentru populație, cât și pentru navigația locală.

mina marea neagra

Mine în Marea Neagră Sursă: EVZ

Reprezentantul Ministerului Apărării Naționale, Cornel Pavel, nu a oferit detalii privind obiectele aflate în derivă și a refuzat să comenteze stadiul verificărilor, semn că procedurile sunt încă în desfășurare.

Ce ascunde și ce dezvăluie Strategia de Securitate Națională a lui Trump
Ce ascunde și ce dezvăluie Strategia de Securitate Națională a lui Trump
Abuz la Poliția Locală. Un agent, trimis în judecată pentru purtare abuzivă
Abuz la Poliția Locală. Un agent, trimis în judecată pentru purtare abuzivă

O dronă maritimă, distrusă

Situația de vineri vine la doar două zile după o intervenție complexă a scafandrilor EOD din cadrul Forțelor Navale Române. Miercuri, militarii specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive au distrus în larg o dronă maritimă de tip Sea Baby, identificată la aproximativ 36 de mile est de Constanța.

Mină Marea Neagră.

Mină Marea Neagră. Sursa foto Arhiva EVZ

Operațiunea, coordonată împreună cu Garda de Coastă, a presupus transportul echipelor la bordul navei MAI 1107 și efectuarea unei detonări controlate, după evaluarea tehnică a obiectului.

Ce spune MApN

Potrivit MApN, astfel de intervenții au devenit tot mai frecvente în ultimii ani. De la izbucnirea conflictului ruso-ucrainean, în februarie 2022, Forțele Navale au asigurat condiții de navigație în siguranță pentru peste 12.000 de nave comerciale care au tranzitat zona. În aceeași perioadă, în Marea Neagră au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, dintre care șapte au fost eliminate direct de militarii români.

În contextul evoluțiilor tensionate din regiune, autoritățile române avertizează că apariția obiectelor periculoase în derivă va rămâne un risc real, iar procedurile de monitorizare vor continua cu aceeași intensitate.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:44 - CONAF semnează încă o premieră la Paris. Gala franco-română „Women in Economy”: 10 trofee de excelență și unul special
14:39 - Bolojan, declarații la Palatul Victoria după ce ICCJ a decis să conteste la CCR reforma pensiilor speciale
14:29 - Ce ascunde și ce dezvăluie Strategia de Securitate Națională a lui Trump
14:16 - Abuz la Poliția Locală. Un agent, trimis în judecată pentru purtare abuzivă
14:11 - Restricţii la utilizarea apei în Prahova până la avizul DSP, după o săptămână fără alimentare în 13 localităţi
14:05 - Republica Moldova își va măsura pădurile după standarde europene. Cu sprijinul României, în 2026 pornește primul Inve...

HAI România!

Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale