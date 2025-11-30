Escaladare în Marea Neagră. Drone ucrainene au lovit două petroliere lângă Turcia, iar nava Virat a fost atacată a doua oară

Situația din Marea Neagră s-a deteriorat rapid în acest weekend, după ce drone maritime ucrainene au vizat două tancuri petroliere în apropierea coastelor Turciei. Într-o escaladare a situației, petrolierul Virat a fost lovit pentru a doua oară sâmbătă, la doar o zi după ce fusese avariat într-un atac inițial.

Seria de incidente a început pe 28 noiembrie, când primele rapoarte au semnalat explozii la bordul a două transportatoare de petrol sub pavilion gambian. Tancul petrolier Kairos, care naviga dinspre Egipt către portul rusesc Novorossiysk, a luat foc la aproximativ 28 de mile de țărmul turcesc, echipajul raportând un „impact extern” violent.

În același timp, nava Virat, care se deplasa dinspre Sevastopol (Crimeea) către Turcia, a fost lovită separat la o distanță de 35 de mile de coastă. Zeci de membri ai echipajelor de pe ambele nave au fost evacuați de urgență, în timp ce echipele de salvare turcești au intervenit pentru a stinge incendiile și a stabiliza ambarcațiunile.

Ministerul Transporturilor din Turcia a oferit detalii despre primul incident, care a implicat nava Kairos.

Tancul petrolier de 274 de metri, care naviga dinspre Egipt către Rusia, a raportat un „impact extern” cu puțin timp înainte ca o explozie să se producă la aproximativ 28 de mile (cca 45 km) distanță de coasta turcă.

Echipele de intervenție, inclusiv bărci de răspuns rapid și o navă de reacție în situații de urgență, au fost trimise la fața locului. Oficialii au confirmat că toți cei 25 de membri ai echipajului de pe Kairos au fost evacuați în siguranță, în timp ce unitățile de pompieri lucrează pentru a stabiliza nava și a limita extinderea incendiului.

Evaluarea daunelor structurale este în curs.

Tensiunea a crescut sâmbătă, 29 noiembrie, când nava Virat, deja avariată, a suferit o nouă lovitură. De această dată, oficialii au raportat daune structurale minore pe partea de tribord, deasupra liniei de plutire. Din fericire, autoritățile turce au precizat că în urma acestui al doilea atac nu a izbucnit niciun incendiu, iar echipajul a rămas nevătămat, starea navei fiind evaluată în prezent ca stabilă.

Contextul acestor atacuri este unul extrem de sensibil. Potrivit datelor firmei de analiză maritimă LSEG, atât Kairos, cât și Virat sunt listate printre navele vizate de sancțiunile internaționale impuse după invazia Rusiei în Ucraina. Utilizarea dronelor maritime ucrainene împotriva acestor ținte, în apele din apropierea Turciei, marchează o extindere semnificativă a zonei de conflict naval.

Deși autoritățile de la Ankara au menținut deschis traficul prin Strâmtoarea Bosfor și au demarat o anchetă amplă, dubla lovitură asupra navei Virat și natura coordonată a atacurilor ridică semne de întrebare majore privind siguranța coridoarelor maritime comerciale din regiune pentru navele asociate Rusiei, scrie sursa citată.