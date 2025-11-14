Portul Novorossiisk din Rusia, lovit de drone ucrainene. Trei membri ai unui vas au fost răniți

Un atac ucrainean cu drone a provocat avarii la o navă, blocuri de apartamente și un depozit de petrol în portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră vineri dimineață, rănind trei membri ai echipajului, potrivit The Kyiv Independent.

Centrul operaţional al regiunii Krasnodar a precizat, pe Telegram, că cei trei membri ai echipajului răniţi primeau tratament la spital. Autorităţile au monitorizat starea acestora, fără a oferi detalii suplimentare despre gravitatea leziunilor.

Fragmentele de dronă au lovit cel puţin patru apartamente, provocând spargerea geamurilor. Nu au fost raportate persoane rănite în urma incidentului.

Dronele ucrainene au atacat portul Novorossiisk din regiunea Krasnodar pe 14 noiembrie, provocând daune terminalului petrolier Sheskharis și declanșând un incendiu, potrivit mai multor canale rusești de Telegram și oficialilor locali.

Centrul operațional al regiunii Krasnodar a raportat că mai multe facilități de coastă au fost afectate. Autoritățile au precizat că incendiul de la terminalul Sheskharis a fost stins. Unităţile de apărare aeriană rusești au doborât 66 de drone deasupra regiunii Krasnodar în timpul nopții, potrivit unui anunț făcut de Ministerul rus al Apărării.

Andrii Kovalenko, șeful Centrului ucrainean pentru combaterea dezinformării, a postat pe Telegram imagini cu terminalul petrolier din Novorossisk după lovitură. El a remarcat că, între timp, Rusia a vizat clădiri rezidențiale și infrastructură energetică din Kiev.

Atacul asupra Novorossiisk a avut loc în contextul unor atacuri rusești masive asupra Kievului, soldate cu cel puțin 14 persoane rănite și mai multe blocuri afectate de flăcări. Terminalul petrolier din Novorossiisk a fost vizat anterior în atacurile armatei ucrainene, fiind considerat un obiectiv militar strategic datorită rolului său în finanțarea efortului de război al Moscovei.