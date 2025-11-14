Moscova nu crede în lacrimi! Cum s-a decredibilizat Călin Georgescu

În ziua de 4 noiembrie 2025, în faţa secţiei de poliţie din Buftea, Călin Georgescu a afirmat: „Polonia s-a ridicat și vă asigur că va fi mult mai puternică decât Germania, în viitorul apropiat!”

Din păcate, prin această frază, spusă cu un soi de gravitate naivă, fostul candidat la președinția României — omul care altădată rostea adevăruri curajoase și necesare - și-a decredibilizat brusc întregul discurs, dând dovadă de o crasă ignoranță istorică, culturală și economică. Când un om care a vorbit ani întregi despre morală, responsabilitate și redresare națională ajunge să creadă că Polonia va depăși Germania, înseamnă că s-a desprins de realitate. Iar desprinderea de realitate reprezintă începutul rătăcirii.

O asemenea convingere nu este nici viziune, nici curaj: e o formă de exaltare tipic est-europeană, un amestec de romanticism slav și diletantism balcanic - ca și cum ai spune că un tânăr entuziast din Lublin va învăța, într-o generație, să gândească precum un inginer din München. Afirmaţia că „Polonia va fi mult mai puternică decât Germania, în viitorul apropiat” este, în starea actuală a datelor, o speculație nefundamentată şi periculoasă ca mesaj politic. Fără clarificări, riscă să devină o pseudo-teorie de putere care încurajează comparaţii false în spaţiul european. Pentru că nu există nicio axă a realității — istorică, economică, culturală sau etnică — pe care o astfel de afirmație să stea în picioare.

Călin Georgescu ignoră un fapt fundamental: puterea reală a unei națiuni nu se măsoară doar în PIB, sau în arsenalul ei militar, oricât de impresionant ar fi, ci în civilizație, disciplină, cultură a responsabilității și seriozitate colectivă. Germania le are pe toate acestea în ADN-ul ei istoric; Polonia, onest spus, abia le exersează. Diferența nu este de doar de bugete, ci de mentalități. Nu atât de anvergură industrială, ci de tradiție de stat. Nu de ambiție politică, ci de cultură militară.

Cancelarul german Friedrich Merz spunea în urmă cu câteva zile la Berlin, într-o conferință a armatei, o frază care ar trebui predată în academiile militare ale Europei: „Nu navele, nici tancurile, nici avioanele nu fac Germania capabilă să se apere. Mai presus de toate, are nevoie de soldați!”

Aceasta nu este o metaforă. Este pivotul noii doctrine strategice germane — începută odată cu Zeitenwende (schimbare de epocă) și continuată astăzi cu o rigoare prusacă ce amintește de marile tradiții militare ale Reich-ului. Germania nu doar își regândește armata. O reconstruiește, o reactivează, o readuce în centrul identității statale.

Și a venit apoi anunțul cu adevărat epocal al cancelarului Merz: „Vom reintroduce serviciul militar obligatoriu. Până în 2029, vom fi cea mai puternică armată din Europa.”

Aceasta este diferența dintre o superputere culturală, disciplinată, coerentă — și o țară care, oricât ar progresa economic, rămâne limitată de lipsa unei tradiții militare solide. Între Germania și Polonia nu există doar un decalaj economic. Există un abis de mentalitate, de tradiție strategică, de cultură a datoriei și a disciplinei. O prăpastie istorică pe care niciun avânt conjunctural nu o poate acoperi vreodată.

În timp ce Germania își reconstruiește seriozitatea militară, România ar face bine să privească atent și lucid.

Să sperăm că Ionuț Moșteanu, ministrul român al Apărării (USR), este la curent cu aceste evoluții și pregătit să răspundă oricărui pericol care ar putea amenința patria noastră. Pentru că, într-o Europă în care Germania reintră în logica puterii, singura strategie viabilă pentru statele mici este vigilența absolută.

Otto von Bismarck, primul cancelar al Reich-ului, cancelarul de fier, avea fără îndoială dreptate, când spunea că: „Nu intențiile contează, ci potențialul unei națiuni!”

Expresia germană „Ordnung muss sein” —Trebuie să fie ordine — este una dintre cele mai vechi și mai profunde maxime ale spiritului german; ea reprezintă o sinteză a ethosului germanic, în care credința că ordinea, disciplina și respectul regulilor nu sunt simple convenții sociale, ci expresii ale moralității și rațiunii.

Martin Luther o folosea în scrisorile sale pentru a justifica rânduiala morală și bisericească; mai târziu, Leibniz, Kant și Schopenhauer au transformat-o în fundament al civilizației germane.

„Ordnung muss sein” este deviza unei civilizații care nu promite, ci produce. Este diferența dintre o cultură a responsabilității și una a improvizației, simbolizând o idee simplă și eternă: că ordinea este înainte de toate o virtute morală, că fără ordine nu există libertate, iar fără rigoare nu există putere.

Germania este o civilizație făurită de elite pentru care care munca e virtute, precizia — morală, iar eficiența — o formă de patriotism.

„Ordnung muss sein” nu este doar o expresie - este o formă de caracter, o formă de educație colectivă.

ALLES IN ORDNUNG - totul este „în ordine”

În Germania, totul este „în ordine” — nu pentru că e perfect, ci pentru că funcționează. Un atelier curat, o agendă exactă, un tren care pleacă la secundă – toate sunt expresii ale aceleiași mentalități: dacă fiecare își face datoria, lumea merge.

Pentru germani, Alles in Ordnung nu este o formulă de politețe, ci un program de viață; pentru urmașii teutonilor, ordinea nu e o constrângere, ci o formă de libertate. Acolo unde alții caută inspirația, germanii caută instrucțiunile; acolo unde alții trăiesc din exaltări, Germania trăiește din organizare.

Germania nu este doar o țară: este o civilizație — rezultatul a opt secole de disciplină, rigoare prusacă, administrație eficientă și etică protestantă a muncii. În schimb, Polonia vine dintr-o altă tradiție: una catolică, romantică, impulsivă, adesea autodistructivă, marcată de un naționalism visceral și de o relație ambiguă cu autoritatea. Aceasta nu este o judecată morală, ci o constatare istorică. Germanul construiește un sistem. Polonezul construiește un moment.

Superioritatea Germaniei este culturală, educațională și instituțională — superioritatea incontestabilă a unei națiuni care își respectă legile, orele, contractele, arhivele și profesiile.

De o parte, Goethe, Kant, Hegel, Mann, Nietzsche, Schopenhauer, Bach, Siemens, Porsche, Rheinmetall — toți definind o civilizație a rațiunii, a măsurii și a ordinii. De cealaltă, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński — poeți ai exaltării și ai suferinței, arhitecți ai unui destin tragic și frumos, dar steril.

Romantismul polonez a creat o mitologie a suferinței, dar suferința nu e strategie, iar lacrimile nu ridică națiuni.

Modelul german funcționează pe coordonate clare: planificare, precizie, responsabilitate. Modelul polonez – oricât de energic și spectaculos – e mai apropiat de improvizație.

Un german se trezește la șase dimineața pentru a produce un mecanism perfect. Un polonez se trezește la șase dimineața pentru a se ruga să funcționeze.

Polonezul se revoltă, germanul se organizează. Iar în istorie, organizarea a învins mereu entuziasmul.

De aceea Berlinul exportă mașini, iar Varșovia exportă mere (cel mai mare producător de mere din Uniunea Europeană).

Germania a moștenit structura — acel ADN al preciziei care o face, și astăzi, motorul Europei. Puterea germană nu este o întâmplare, este o consecință.

Ordinea, precizia, seriozitatea, nu se votează, ele se educă și se transmit, ca un cod genetic, din generație în generație.

A spune că Polonia va fi mai puternică decât Germania e ca și cum ai spune că un actor de provincie va juca Hamlet mai bine decât Laurence Olivier. Poate, într-o seară, pe o scenă mică – dar nu în istorie.

Dă-te puțin la o parte din soare!

Românii formează un popor excepțional, dar au un mare defect, care le eclipsează toate calitățile: încep lucruri fără să le organizeze dinainte.

„Voi, Românii, sunteți admirabil de dezorganizați!” — Henri Berthelot, 1916.

De aceea, pentru a putea supraviețui ca națiune și pentru a păstra integritatea teritorială a țării, poporul român trebuie să adopte valorile germane — ordinea, disciplina, respectul pentru regulă.

Iar pentru acest lucru, coaliția de guvernare trebuie să-și asume premierul pe care l-a agreat și să-l lase să lucreze în liniște, fără amenințări și presiuni sterile. Un stat modern nu se conduce prin frică, ci prin rigoare. Premierul nu trebuie să fie ținta intrigilor, ci garanția echilibrului.

Dacă Ilie Bolojan a fost ales pentru că inspiră încredere, hotărâre și competență, atunci el trebuie lăsat să construiască; dacă Ilie Bolojan a fost ales pentru că nimeni dintre cei care astăzi îl contestă nu a avut curajul, nu s-a încumetat să accepte această imensă responsabilitate, în lungile săptămâni în care președintele căuta un premier, atunci lăsați-l să-și facă treaba!

În istorie, marile reforme nu s-au făcut sub amenințarea demiterii, ci sub protecția stabilității. Dacă Ilie Bolojan ar fi forțat să plece, România ar intra într-o lungă noapte a dezordinii. Ar cădea nu doar un om, ci însăși ideea de autoritate, de construcție, de ordine; economia — ca o catedrală fără acoperiș — s-ar prăbuși sub propria ei neputință. Ar fi sfârșitul meritului și triumful mediocrității, sfârșitul ordinii și începutul unei noi confuzii balcanice.

România are nevoie de ordine, nu de haos. Iar alternativa la ordine este, întotdeauna, prăbușirea.

Bolojan nu este un simplu premier: este stâlpul de rezistență al unei structuri fragile, ultimul zid înaintea haosului, al unui val de improvizație, de meschinărie și neputință care ar năvăli din toate colțurile administrației.

Bolojan nu este doar un om; este o limită. Dincolo de el începe entropia, căderea lui ar însemna sfârșitul ultimei iluzii că România mai poate fi condusă prin rațiune, nu prin instincte. El este în acest moment, barajul care mai ține în loc potopul. Dacă barajul se rupe, țara se va scufunda în propria neorânduială, iar deasupra ruinelor se va ridica o nouă eră a improvizației și a minciunii.

De aceea, cei care astăzi îl amenință cu demiterea nu înțeleg că nu-l amenință doar pe el, ci însăși ideea de guvernare. Ei nu joacă un joc politic, ci aprind fitilul sub un pod care ne mai leagă, cu greu, de Europa normalității.

Ordinea nu este un capriciu, ci o formă de mântuire. Iar România, dacă-și alungă ordinea, își alungă destinul.

Diogene din Sinope rămâne, poate, cel mai fascinant, mai incomod și mai radical dintre toți filozofii Greciei antice: spiritul care a întemeiat cinismul — nu sensul degradat de azi, ci școala originară ce predica simplitatea absolută, libertatea totală și refuzul tuturor convențiilor sociale.

A trăit asemenea unui cerșetor, umblând prin orașele Greciei — mai ales în Corinth și Atena — fără casă, fără bani, dormind pe străzi sau în parcuri, uneori chiar într-un butoi (de fapt o amforă mare în care se depozita de obicei, vinul) și îi plăcea mult să stea la soare. A fost primul care a spus că dragostea de bani este la originea tuturor relelor.

În anul 335 î.Hr., Alexandru cel Mare, tânărul rege al Macedoniei venise în vizită la Corint și pentru că avea un mare respect pentru filosofi - el însuși fiind elevul lui Aristotel - a mers, cu întreaga suită, să-l viziteze pe faimosul Diogene.

Acesta stătea întins la soare în momentul în care Alexandru l-a întrebat dacă poate să facă ceva pentru el. Diogene putea în acel moment să-i ceară orice, casă, aur, bani cât pentru tot restul zilelor sale.

El însă s-a ridicat puțin, l-a privit pe Alexandru în ochi și i-a spus: Da! Dă-te puțin la o parte din soare! Plin de admirație, Alexandru cel Mare a spus: „Dacă n-aș fi fost Alexandru, adică un tânăr condamnat să cucerească lumea, aș fi vrut să fiu Diogene, un om liber”. Diogene a replicat imediat: ”Dacă nu aş fi fost Diogene, aş vrea să fiu tot Diogene”.

Ambii au murit în aceeași zi, la 10 iunie 323 î.Hr.: Alexandru la 32 de ani, la Babilon, Diogene la 90 de ani, la Corint.Așa că, stimați politicieni români, luați exemplul lui Diogene Cinicul, lăsați deoparte meschinele voastre interese personale, de grup sau de partid, orgoliile, măruntele calcule și dați-vă puțin la o parte!

Lăsați-l pe Ilie Bolojan, prim-ministrul României pe care tot voi l-ați ales acum foarte puțin timp, să lucreze!

Dați-vă puțin la o parte din soare!

Moscova nu crede în lacrimi.

Călin Georgescu, ca mulți profeți ai spațiului românesc, confundă visul cu puterea, metafora cu realitatea, poezia cu politica.

Între filozofia lui Kant și producția lui Mercedes există o linie dreaptă: rigoarea. Între metafizica poloneză și geopolitica de cafenea a lui Călin Georgescu există altceva: exaltarea sterilă. Polonia poate deveni un partener solid, un pol regional, un exemplu de redresare. Dar a o proiecta peste Germania e o iluzie naivă, un mit al Estului care se crede Occident doar pentru că s-a trezit mai devreme.

Între un popor care își disciplinează mintea și unul care își justifică emoția, victoria e previzibilă. Romantică până la autodistrugere, Polonia are tot ce trebuie ca să emoționeze, dar nimic din ce trebuie ca să domine; ea va rămâne mereu o țară admirabilă, dar niciodată una de referință.

De aceea, Polonia nu va fi niciodată mai puternică decât Germania (decât la producția și exportul merelor).

Pentru că cine vrea să fie puternic, trebuie să accepte ordinea; ordinea bate emoția și cine se complace în lacrimi, va rămâne prizonierul propriei emoții. Iar între rigoare și emoție, istoria n-a stat niciodată de partea lacrimilor.

Istoria — ca și Moscova — nu crede în lacrimi.

P.S. Moscova nu crede în lacrimi (Москва слезам не верит), premiul Oscar pentru cel mai bun film străin (1981).

Vizionare plăcută!