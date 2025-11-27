Economie

Seria de explozii reaprinde alerta. „Economia” la încărcarea unei butelii costă vieți

Butelie de gaz. Sursa foto: Jean-Paul Jandrain/ Pixabay
Din cuprinsul articolului

Tragediile din ultimele zile ne demonstrează, brutal, un adevăr incomod: la aproape doi ani de la catastrofa de la Crevedia, lecția siguranței nu a fost învățată. În ciuda eforturilor autorităților, România rămâne captivă unui fenomen extrem de periculos — încărcarea artizanală a buteliilor de aragaz la stațiile GPL auto.

Ceea ce pare o soluție rapidă și ieftină pentru mulți consumatori este, în realitate, o „ruletă rusească”. Practicile neconforme continuă să facă victime, afectând grav siguranța publică și integritatea pieței.

De ce explodează buteliile încărcate „la pompă”

Ignorând cadrul legal strict impus de ISCIR, mulți cetățeni aleg să își încarce buteliile la SKID-urile destinate exclusiv autoturismelor. Pericolul este tehnic și invizibil, dar devastator:

Diferențe critice de presiune. Sistemele auto și cele pentru butelii funcționează la parametri diferiți. Încărcarea improvizată nu permite controlul corect al presiunii și al volumului (lipsa spațiului de dilatare).

Uzura invizibilă. Spre deosebire de centrele autorizate, la stațiile auto nu se verifică integritatea buteliei. Un recipient vechi, ruginit sau neetanș devine o bombă cu ceas în bucătăria consumatorului.

pompieri la crevedia

Alternativa care salvează vieți

În acest context marcat de incidente grave, rolul operatorilor autorizați devine o chestiune de siguranță națională. Respectarea legii nu este un moft, ci singura garanție împotriva dezastrelor.

Gaspeco L&D SA, cel mai mare furnizor de GPL din România, alături de partenerul său logistic Transpeco Logistics & Distribution SA, propune un model de bune practici care elimină riscurile încărcării „la colțul străzii”:

Verificare ISCIR. Buteliile Gaspeco sunt încărcate exclusiv în stații specializate, unde fiecare recipient este verificat tehnic înainte de umplere.

Trasabilitate totală. Se știe exact unde, când și cum a fost încărcată butelia.

Logistică sigură. Prin flota dedicată Transpeco, lider în transportul mărfurilor periculoase, buteliile ajung în siguranță chiar și în zonele rurale greu accesibile, manipulate doar de personal certificat.

Siguranța nu este negociabilă

Recentele explozii sunt un semnal de alarmă că piața neagră și practicile informale ucid. Este esențial ca publicul să înțeleagă că diferența de preț dintre o încărcare ilegală și una conformă este, de fapt, prețul siguranței familiei.

Investițiile în logistică și conformitate făcute de operatori precum Gaspeco și Transpeco trebuie susținute de alegerea responsabilă a consumatorilor. Doar refuzând improvizațiile putem opri acest lanț al tragediilor.

