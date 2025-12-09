International

NATO suspendă cel mai mare furnizor israelian de armament. Decizia, luată în plină anchetă de corupție

NATO suspendă cel mai mare furnizor israelian de armament. Decizia, luată în plină anchetă de corupțieNATO / sursa foto: dreamstime.com
NATO a decis să suspende participarea Elbit Systems, un important furnizor israelian din domeniul apărării, la toate procedurile de achiziții ale Alianței, măsura fiind valabilă pe întreaga perioadă în care se desfășoară investigațiile legate de suspiciuni de corupție. Informația a fost transmisă luni de dpa, pe baza unor surse interne.

NATO suspendă cel mai mare furnizor israelian de armament

Publicațiile Follow the Money, La Lettre, Knack și Le Soir au prezentat anterior rezultatele unei anchete comune despre Elbit Systems, concluzionând că firma ar fi recurs la practici ilegale pentru obținerea anumitor contracte.

Compania nu a oferit până acum un răspuns oficial la solicitările venite din partea jurnaliștilor.

Drone militare

Drone militare. Sursă foto: Captură video

Decizia inițială și detalii despre investigațiile din Belgia

Măsura de excludere ar fi fost adoptată în cursul verii, după apariția informațiilor privind acuzații de corupție și arestări făcute publice în luna mai, potrivit datelor obținute de dpa. La acel moment, procurorii belgieni au anunțat că angajați ai Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) ar fi transmis informații confidențiale către producători de armament. Tot ei au precizat că există indicii conform cărora sumele provenite din aceste tranzacții ar fi fost spălate prin firme de consultanță înființate special pentru acest scop.

Contractele menționate vizau drone și tipuri de muniție.

Dimensiunea contractelor gestionate de NSPA și reacția oficială a Alianței

NSPA administrează contracte de valori uriașe. În 2024, agenția a comunicat semnarea unor acorduri-cadru pentru livrarea de muniție de artilerie în sumă de 1,1 miliarde de lire sterline (1,3 miliarde de dolari).

Un purtător de cuvânt al NATO a declarat că Alianța nu va formula comentarii cât timp anchetele sunt în desfășurare, menționând totodată că NSPA colaborează integral cu procurorii. El a adăugat că a fost creat un nou grup de lucru intern pentru întărirea capacităților de investigare.

Până în acest moment, nu au fost furnizate detalii referitoare la nivelul prejudiciilor sau la valoarea sumelor presupus a fi implicate. Sunt analizate posibile fapte de apartenență la o organizație infracțională, corupție, luare de mită și spălare de bani, precizează dpa.

