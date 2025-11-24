Ionuț Moșteanu, detalii despre mita de un milion. Serviciu care ar fi trebuit să-l informeze

Ionuț Moșteanu a declarat la Digi24 că nu a primit informări despre tentativa de mituire atribuită unui fost senator PSD, care ar fi încercat să-i ofere un milion de euro în schimbul influențării unui contract pentru Romtehnica.

Ministrul Apărării a anunțat că nu a primit nicio informare în prealabil din partea structurilor de informații ale Armatei. În același timp, a insistat asupra unei poziții ferme în privința modului în care tratează orice indiciu de fraudă sau tentativă de fraudă în instituția pe care o conduce.

Moșteanu a explicat mecanismul instituțional de gestionare a informațiilor care privesc potențiale acte de corupție. În același timp, a subliniat că modul în care instituțiile avansează astfel de cazuri către parchete trebuie să rămână unul riguros și transparent, fără intervenții politice sau administrative.

„Eu pot să spun că atâta timp cât o să stau pe scaunul ăla, orice informație o să am, o s-o dau mai departe și o să colaborez cu instituțiile, deoarece corupția ne-a ținut pe loc atâția ani și corupția e cea care m-a făcut să intru în politică. N-o să tolerez nici un capăt de ață luat din bani publici”, a afirmat ministrul Apărării.

Ministrul Apărării a fost întrebat direct dacă Direcția Generală de Informații a Armatei (DGIA) l-a notificat cu privire la acest dosar.

„Am informări de la Direcția Generală de Informații Armatei, o direcție foarte bine structurată, cu informări foarte precise și în orice moment, pe orice subiect pot obține mai multe informații. Despre cazul ăsta nu am avut informări”, a declarat Ionuț Moșteanu în timpul emisiunii.

Oficialul a explicat apoi că, deși sistemul de informare din MApN funcționează rapid și are mecanisme interne clare, cazul de față nu a fost unul despre care să fi fost avertizat. A repetat că, în mod obișnuit, orice situație care ridică semne de întrebare ajunge să fie analizată și predată mai departe instituțiilor competente.

Ministrul Apărării a explicat că instituția pe care o conduce a transmis anterior alte cazuri către organele judiciare.

„Acum e treaba procurorilor, cazul ăla merge la procurori. Eu mă uit la altele, și pe măsură ce găsesc, au mai fost cazuri pe care le-am trimis către Parchete și diverse sesizări, rapoarte de la audit sau de la corpul de control, ori de la Departamentul pentru Combaterea Corupției, toate merg către parchete. Dacă descoper ceva, n-o să stea nimic la mine. Pe măsură ce o să descoper, sau aflu lucruri noi, o să sap și o să le dau mai departe. Deci nu o să dorm pe ele”, a subliniat Moșteanu.

Ionuț Moșteanu a subliniat că nu acceptă nicio încercare de influențare prin mijloace ilegale. „Îl trimiteam legat dacă ajungea acolo și făcea vreo propunere. Nu accept că cineva încearcă să ia un capăt de ață din banii publici, și nu zic doar de banii armatei, orice ban public”, a declarat ministrul Apărării.

Ulterior, a extins discuția și spre alte domenii bugetare, pentru a explica modul în care rețelele de practici ilegale slăbesc instituțiile.

În opinia sa, România se confruntă de ani de zile cu mecanisme prin care resursele sunt drenate din diferite sectoare: „De aia suntem unde suntem, de aia merge România prost, pentru că este infiltrată de multe caracatițe, unde sunt bani mulți. Sunt băieți deștepți – de la apărare la energie și la mai știu eu ce alte domenii, agricultură și altele –, care știu să folosească portițe, să găsească portițe pentru a sifona sau a drena bani publici către afacerile lor. Nu mai vorbesc de construcții și de altele, că sunt cazuri și acolo”, a adăugat ministrul.