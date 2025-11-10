Compania din dosarul mitei refuzate de Moșteanu, implicată în afaceri suspecte cu armament sovietic

Roman Ivanov Angelov, reprezentant al companiei bulgare Sofia Arm Tech, urma să fie sursa milionului de euro pentru șpaga menționată în dosar. Totodată, un raport al Curții de Conturi din acest an a evidențiat contractele dintre compania de stat românească Romtehnica și firmele bulgărești Obsidian Trade Ltd. și Alguns Ltd, potrivit Defapt.ro.

Fostul senator Marius Isăilă și partenerul său bulgar, Ivanov Angelov Roman, vizau să-l determine pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, să exercite presiuni asupra companiei de stat Romtehnica pentru achiziția de obuze din Kazahstan. Acestea urmau să fie revopsite și vândute în Ucraina prin intermediul firmei bulgare.

Pe lângă acest plan, cei doi ar fi urmărit să cumpere obuze vechi de 120 mm pe care MApN intenționa să le scoată la vânzare. Obiectivul lor era revânzarea acestora tot către Ucraina.

Marius Isăilă a acționat ca intermediar pentru firma bulgărească Sofia Arm Tech fără a deține autorizația necesară emisă de Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX, conform legii privind comerțul cu muniție în România. Toți dealerii autorizați trebuie să obțină acest aviz pentru a opera legal pe teritoriul României.

Firma Sofia Arm Tech este reprezentată legal de bulgarul Ivanov Angelov Roman, conform datelor publicate de Consiliul Interdepartamental pentru Industria de Apărare și Securitatea Aprovizionării din Bulgaria. Numele său a fost menționat de Isăilă în discuția cu fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Alexandru Berceanu, referitor la șpaga de un milion de euro.

Marius Isăilă a cerut ca Octavian Alexandru Berceanu să aranjeze o întâlnire între ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și bulgarul Ivanov Angelov Roman pentru a discuta achiziția de obuze din Kazahstan. Planul prevedea ca Romtehnica să figureze ca utilizator final, iar muniția să fie dezasamblată, reasamblată și vopsită înainte de revânzarea către Ucraina prin Sofia Arm Tech.

Isăilă urmărea să cumpere obuze sovietice de 120 mm din stocurile MApN, pe care Romtehnica urma să le scoată la vânzare. Obiectivul său era revânzarea integrală a lotului prin intermediul firmei bulgare, însă Romtehnica nu a scos încă aceste obuze la vânzare.