Întâlnirea lui Bolojan cu afaceristul Bogos, văzută de Nicușor Dan: Nu a generat consecințe administrative

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat despre întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu afaceristul vasluian Fănel Bogos că nu vede probleme în privința prim-ministrului, câtă vreme „nu au existat consecințe administrative” după respectiva întâlnire.

„Când ești într-o astfel de poziție ai multe întâlniri. Decidenții politici au fost fermi și nu s-au lăsat influențați. Faptul că nu a existat o consecință administrativă, este suficient pentru buna-credință a premierului”. a spus Nicușor Dan la România TV.

Referitor la motivele pentru care Bolojan a acceptat discuția, președintele a răspuns: „Într-o lume plină de interese, e foarte greu de spus nu mă întâlnesc cu ăla, nu mă întâlnesc cu ăla”.

Nicușor Dan a mai vorbit despre fenomenul extins al corupției din țară: „Această mică corupție – corupți care după un an, doi de pușcărie au ieșit… Corupția înseamnă că unii câștigă și majoritatea cetățenilor pierd. Corupția subminează economia României”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat săptămâna trecută că întrevederea de la Guvern cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, și afaceristul Fănel Bogos a durat aproximativ un sfert de oră. În cadrul întâlnirii, Bogos i-a prezentat problemele pe care le are cu autoritățile statului. Premierul a precizat că a simțit un „ușor trac”, pentru că unele aspecte prezentate nu țineau strict de politica locală, deși fusese informat inițial că discuția se va axa exclusiv pe probleme politice.

Fănel Bogos, administrator al unei societăți din domeniul creșterii păsărilor din județul Vaslui, a fost reținut săptămâna trecută de procurorii DNA- Serviciul Teritorial Iași. El este acuzat de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, Bogos ar fi apelat la persoane din cercuri de influență, inclusiv la nivelul administrației centrale, pentru a-l determina pe șeful DSVSA Vaslui să fie schimbat din funcție, instituție care amendase în repetate rânduri societatea sa. Afaceristul a fost ulterior arestat preventiv.

În același dosar, fostul președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, este pus sub control judiciar. El este acuzat că ar fi facilitat întâlniri ale afaceristului cu persoane din administrația centrală.