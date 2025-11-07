Ce avere are Mihai Barbu, liberalul care a plecat de la Regele Puilor din Vaslui cu șpaga carne, brânză, lapte, ouă

Mihai Barbu, vechiul coleg de partid și un apropiat al lui Ilie Bolojan, așa cum a recunoscut premierul, a scăpat deocamdată de cătușe. El a fost plasat sub control judiciar și a fost demis din toate funcțiile pe care le deținea în PNL. Mai ales din cea de trezorier al partidului.

Procurorii care l-au trimis în fața instanței îl suspectează de folosirea influenţei ori autorităţii politice „în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”. Este normală suspiciunea dacă în stenograma dialogului dintre afaceristul Fănel Bogoș, Regele Puilor din Vaslui, și Barbu se află unde, cât și cum liberalul a luat șpaga în produse.

Fănel Bogoș, cerând unui angajat din fermă, în prezența „oaspetelui” Mihai Barbu : „Hai să zicem: 80 de pulpe, 20 de cartoane de 20, ca să fie cu două gălbenușuri, brânză maturată – vreo 3-4 kile, brânză de burduf – 10 kile în pungă…. ăăă…. [către bărbatul de lângă el] ce să mai pună? Și 100 de iaurt – sana sau kefir, ce are, de capră. Pune în portbagaj!”.

Ce o fi făcut Barbu cu 400 de ouă cu două gălbenușuri? Dacă ar fi fost doar pentru el, dădea în hepatită.

Procurorii zic că Fănel Bogoș ar fi încercat prin șpaga asta, dar și prin sume de bani de ordinul a 2 milioane de euro, să obțină sprijin politic prin intermediul trezorierului PNL Mihai Barbu. Vroia să ajungă la premierul Ilie Bolojan pentru a determina „retragerea sancțiunilor și înlăturarea din funcție” a directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea. Regele Puilor era foc și pară pe cumătrul lui, directorul Ponea, fiindcă nu a vrut să-i returneze niște milioane de lei, cât reprezenta sacrificarea păsărilor sale atinse de Sallmonelă, în anul 2024.

Cine este Mihai Barbu și ce-l recomandă

Într-unul din CV-ul lui Mihai N. Barbu scrie că a făcut școala generală în Voluntari, județul Ilfov, după care a urmat „Liceul Teoretic Spiru Haret”, fără a menționa localitatea sau anul de absolvire.

Barbu scrie că a absolvit „Universitatea Gaudeamus Constanța”, facultatea de marketing, o instituție neacreditată vreodată, parte a Fundației Gaudeamus. Posibil să-și fi reglat licența, susținând-o la o facultatea acreditată, apoi și-a netezit studiile cu un master la SNSPA.

Până să înceapă studiile universitare, și-a deschis în 1995 o firmă în Voluntari și s-a căsătorit. A pornit mai multe firme, dar au acumulat datorii și au falimentat. Cea mai longevivă, pe care o are trecută și în declarația de avere, este MIBA. Apoi a intrat în politică, pe plan local, devenind consilier PSD în Voluntari. Avea să traverseze patru partide până la săltat DNA.

O bună perioadă s-a înțeles cu primarul Florentin Pandele, și-a dezvoltat firma MIBA prin care furnizea internet în localitate, însă la un moment dat a izbucnit scandalul.

A plecat din PSD după un conflict cu primarul Pandele

Ca președinte al PSD Voluntari, Mihai Barbu a cerut prefectului Ilfov încetarea mandatului lui Florentin Pandele, acuzându-l de trădare politică. A fost un tam-tam întreg în presă, iar Mihai Barbu a demisionat din PSD.

A migrat spre Partidul Poporului – Dan Diaconescu și a candidat la primăria Voluntari. Când s-a ales praful de acest partid s-a înscris în UNPR, partidul generalului Gabriel Oprea. A reușit să se angajeze la Ministerul Dezvoltării, în 2013, unde a fost consilier în mandatul lui Liviu Dragnea. Nu a stat prea mult acolo fiindcă, un an mai târziu, era propriul angajat la firma MIBA-Telecomunicații SRL. Când a văzut cât e de greu, a sărit în barca PNL.

Din anul 2018 a tot urcat în funcții. Întâi a fost consilier la Senat, apoi între 2019 – 2020 coordonator Grup Consilieri din Senatul României, apoi director general Telecomunicații CFR SA și președinte al Consiliului de Administrație Metrorex SA.

Din luna mai 2025, după instalarea Guvernului Bolojan, planetele s-au aliniat pentru Mihai Barbu. A fost numit președinte la Autoritatea pentru Reformă Feroviară, iar la începutul lui septembrie partidul l-a desemnat trezorierul PNL. Barbu trebuia să o rezolve cu datoriile adunate prin neplata chiriilor mai multor sedii PNL, căci presa începuse să publice articole negative. Pe 23 septembrie era primit în audiență la premier, cu Fănel Regele puilor de mână, tocmai pentru că beneficia de multă încredere.

Ce avere a trecut Mihai Barbu în declarația din 2024

În iunie 2024, când a completat declarația de avere pe anul 2023, Mihai Barbu era Președinte al Consiliului de administrație la Metrorex SA. Evident, locuia cu soția și copilul în Voluntari și București, chiar dacă era președintele PNL, filiala Vaslui.

Mihai Barbu și familia a adunat ceva avere în anii de politică. Deține împreună cu soția, inspector școlar în județul Ilfov, câteva hectare de teren, un apartament de 221 mp (probabil un penthouse la asemenea suprafață), un apartament de 103 mp și o casă de 80 mp în Voluntari, moștenire a soției.

Cuplul Barbu folosește două mașini, e drept cam vechi. Un Jaguar fabricat în 2006 și un Land Rover fabricat în 2015.

Mihai Barbu are mai multe conturi deschise la bănci, dar sumele sunt derizorii. Cel mai mare cont bancar este de 55.364 lei. În rest sunt trecute depozitele soției cu zeci de mii de lei, iar într-unul există peste 107.000 de lei. Plus alocația băiatului, care are sub 18 ani.

Barbu a acordat și două împrumuturi, de 7.300 lei, respectiv 7.765 lei. Deține acțiuni, în diferite procente, la 6 firme, majoritatea de telecomunicații.