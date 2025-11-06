Președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, pus sub control judiciar în dosarul afaceristului Fănel Bogos

Președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, a ajuns joi la prânz la sediul DNA Iași, unde a fost chemat în legătură cu dosarul în care omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost reținut, alături de alte trei persoane, pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență, ambele în formă continuată.

Liderul liberal nu a făcut declarații în fața jurnaliștilor, afirmând doar că nu știe de ce a fost chemat de procurori. După audieri, acesta a fost pus sub control judiciar.

DNA a anunțat, joi, că omul de afaceri Fănel Bogos a fost reținut pentru instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, la una dintre fermele de pui administrate de Bogos în județul Vaslui a apărut un focar de salmoneloză, ca urmare a încălcării normelor sanitar-veterinare. Omul de afaceri a depus ulterior un dosar pentru obținerea de despăgubiri, susținând că incidentul nu a fost cauzat de firmă, însă DSVSA Vaslui a respins cererea și a aplicat sancțiuni.

În aceste condiții, Bogos ar fi apelat la diverse persoane pentru a obține retragerea sancțiunilor și chiar pentru schimbarea din funcție a directorului Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui.

Numele președintelui PNL Vaslui a fost menționat în dosar în legătură cu o întâlnire care a avut loc pe 23 septembrie, la Palatul Victoria. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, Mihai Barbu a solicitat o audiență la premierul Ilie Bolojan, la care a venit însoțit de Fănel Bogos.

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, președintele PNL Vaslui, a solicitat o audiență la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan. A venit însoțit de domnul Bogos. Motivul invocat au fost chestiuni politice, de organizare la nivelul filialei. Discuția a durat 15 minute, nu 4 ore”, a declarat Ioana Dogioiu.

Contactat de Antena 3 CNN, Mihai Barbu a explicat că scopul întâlnirii a fost unul strict politic și că a dorit doar să i-l prezinte premierului pe omul de afaceri vasluian.

„Este un om de afaceri din județul Vaslui pe care îl cunosc. Am zis că este o persoană pe care o pot evalua pentru o activitate politică viitoare”, a spus Barbu, subliniind că discuția cu premierul nu a vizat problemele economice ale lui Fănel Bogos.

Liderul liberal a confirmat că întâlnirea a avut loc la Guvern, în prezența premierului Ilie Bolojan.

„M-am dus cu domnul Bogos la Guvern. Premierul a ascultat, așa procedează dumnealui, își face o părere, dar nu am mai discutat ulterior despre acest subiect. Întâlnirea a durat 15 minute, nu mai mult”, a precizat Mihai Barbu.

După audierea de joi la DNA Iași, procurorii au decis ca Mihai Barbu să fie plasat sub control judiciar. Măsura presupune respectarea unor obligații legale, inclusiv prezentarea la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat și interdicția de a părăsi țara fără acordul procurorilor. El a primit și interdicția de a fi șeful filialei județene de partid.