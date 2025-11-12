Nicușor Dan: Corupţia slăbeşte coeziunea socială. Administrația băltește. Ce spune de pensiile speciale și Bolojan. Live Text

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la prezentarea Strategiei Naţionale de apărare, că administraţia publică are nişte probleme și că, la acest nivel naţional, nu lucrează cu date şi nu vedem un mare apetit de colaborare între instituţii. Președintele a adăugat că este ”o atitudine defensivă care face ca administraţia să băltească într-o rutină din care nu ştie să iasă”.

Nicuşor Dan a mai spus, la conferinţa de presă în care a prezentat elemente ale Strategiei Naţionale de apărare pentru perioada 2025 - 2030, că documentul introduce conceptul de independenţă solidară.

Preşedintele a adăugat că corupţia slăbeşte coeziunea socială.

Strategia de Apărare a României va fi pusă miercuri în dezbatere și va fi avizată în 24 noiembrie în CSAT. Apoi documentul va fi prezentat, pe 27 noiembrie, în Parlament.

„Trebuie să păstrăm parteneriatele. Să ne manifestăm interesele în cadrul UE, NATO sau SUA”, a declarat președintele Nicușor Dan.

„Administraţia publică are nişte probleme. Asta a fost unul din, nu ştiu dacă şocuri, în orice caz surprinderi ale mele că, inclusiv la acest nivel naţional, administraţia nu lucrează cu date”, a declarat Nicuşor Dan la Cotroceni.

El a mai spus că „sunt multe situaţii în care deciziile nu sunt bazate pe date”.

„Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituţii publice, fiecare îşi vede de micuţa sa politică sectorială şi, din cauza asta, nu avem o viziune integrată. Şi, bineînţeles, din cauza asta nu avem nici o apetenţă a oamenilor din administraţie de a inova, de a avea curajul de a propune, ci mai degrabă, o atitudine defensivă care face ca administraţia din România să bătească într-o rutină din care nu ştie să iasă”, a ma spus Nicușor Dan.

„Corupția slăbește coeziunea socială. E greu să vrei să te identifici să aperi un stat corpt. Are consecinmțe în economie. Am menționat expres corupția: în primul rând o abordare integrată, de colaborare între instituțiile cu atribuțiile aferente”, a mai spus șeful statului.

„Implicarea serviciilor de informații pentru culegerea de date și doar atât. Am precizat expres. Corectarea mecanismelor legislative care întârzie mecanismul de corpție, o altă prioritate”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele a mai spus, referitor la încercările de a-l implica pe premierul Bolojan în scandaluri de corupție, că problemele României legate de corupție nu sunt legate de moralitatea politcienilor, ci de faptul că instanțele judecă prea greu astfel de procese.

„Vestea bună este că există oameni care acționează rapid și reclamă aceste situații. Problemele cu corupția sunt altele. Că procesele durează prea mult, că parchetele sunt ineficiente. Eu nu știu ca Ilie Bolojan să fi primit bani și nu a existat nicio decizie administrativă care să fie în favoarea unui corupt”, a mai spus Nicușor Dan.

„Există o îngrijorare în sistemele din MAI, Apărare și din servicii, după discuțiile legate de pensiile magistraților.

E o discuție pe care o vom începe la un moment dat. Așa cum pentru magistrați este expres că cei care îndeplinesc vârsta vor beneficia de condițiile de pensionare de la momentul acesta, există acord politic pentru ca acest lucru să se întâmple același lucru pentru sistemele de apărare și servicii.

Nu este un motiv ca oamenii să se îngrijoreze.

Din cauza incertitudinii, mulți s-au pensionat pentru că se temeau de ceea ce s-ar putea întâmpla”, a mai spus Nicușor Dan.

Referitor la scandalul privitor la pensiile speciale ale magistraților, pe care nicio putere politică nu a reușit să le elimine, Nicușor Dan a declarat că nu este momentul organizării unui referendum. „Un referendum îl folosești când societatea are o părere divergentă. Aici nu este cazul pentru toți sunt de acord că pensia nu trebuie să fie la fel ca și salariul”.

„Nu a fost cel mai echilibrat gest de a face o plângere penală unui om politic pentru o declarație politică”, a mai spus președintele cu privire la plângerea penală făcută de CSM contra vicepremierului Oana Gheorghiu.

„CSM este compus din magistrați. De câteva luni există o tensiune socială la adresa magistraților. Orice e rău în țară se întâmplă pentru că ei au pensii mari. Am vorbit cu o doamnă judecător care mi-a spus că a încercat să-și facă meseria. Acum a zis că îi e frică să spună public că spun judecător”, a mai spus Nicușor Dan.