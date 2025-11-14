Eroarea majoră pe care Ilie Bolojan a făcut-o în dosarul Bogoș, divulgată de Victor Ciutacu

Așa-numitul „dosar Bogoș” readuce în atenție întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și afaceristul vasluian Fănel Bogoș, cercetat de DNA pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj. Jurnalistul Victor Ciutacu publică noi informații despre trecutul afaceristului și reacția premierului.

Ancheta în care apare numele premierului Ilie Bolojan, prin întâlnirea sa cu afaceristul vasluian Fănel Bogoș, generează noi reacții și dezvăluiri în spațiul public.

Extinderea dosarului DNA, acuzațiile aduse mai multor persoane și informațiile despre modul în care Bogoș ar fi ajuns în biroul premierului sunt readuse în atenția publicului prin comentariile jurnalistului Victor Ciutacu, care publică detalii privind trecutul afaceristului.

Fănel Bogoș se află în prezent în arest preventiv, fiind acuzat oficial de procurorii DNA de trafic de influență, dare de mită și șantaj. Ancheta vizează încercările acestuia de a obține demiterea șefului Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui. Potrivit procurorilor, afaceristul ar fi încercat să folosească rețele informale de influență pentru a schimba conducerea instituției, după ce fermele sale au fost sancționate.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că s-a întâlnit cu Fănel Bogoș, într-o discuție desfășurată în biroul său de la Palatul Victoria. La întâlnire ar fi participat și Mihai Barbu, trezorier al PNL și lider al organizației județene Vaslui.

În explicațiile sale publice, premierul a afirmat că discuția nu a vizat vreo intervenție în favoarea afaceristului, menționând că întâlnirea ar fi fost solicitată în context politic. „Ilie Bolojan susține că întâlnirea cu Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul său de la Palatul Victoria împreună cu trezorierul PNL Mihai Barbu, nu a vizat oferirea nici unui avantaj afaceristului de la Vaslui, ci doar o discuție politică exploratorie”, afirmă Victor Ciutacu în comentariul său.

Premierul a mai transmis că discuția ar fi avut legătură cu identificarea unui potențial candidat pentru organizația PNL Vaslui, fără să fie vorba de o funcție clar stabilită. Jurnalistul îl citează astfel: „Cu ce alt scop? Cel al găsirii unui candidat (nu se știe pentru ce poziție) din partea PNL Vaslui la alegerile din 2028.”

Premierul ar fi menționat și că a avut „trac la întâlnirea privată”, Ciutacu notând formularea într-un context ironic: „Cu Bogos din Vaslui, nu cu Macron de la Paris…”

Procurorii anticorupție susțin că Fănel Bogoș ar fi oferit sume considerabile de bani pentru a obține acces la premier. Potrivit documentelor din anchetă, audiența ar fi fost facilitată de Mihai Barbu, lider local al PNL și persoană cu influență în organizația județeană.

DNA acuză că demersurile lui Bogoș ar fi urmărit demiterea șefului DSVSA Vaslui, care sancționase anterior fermele deținute de acesta și refuzase acordarea unor despăgubiri solicitate. Investigația privește circuitul intermediarilor, modalitățile prin care afaceristul ar fi încercat să obțină sprijin politic și eventualele presiuni exercitate asupra unor funcționari publici.

În comentariul său, Victor Ciutacu prezintă detalii privind trecutul controversat al afaceristului. Jurnalistul face referire la informații accesibile public, afirmând că acestea pot fi verificate online.

El scrie: „Dacă vrem să fim deontologi ca la manual, titlul sec al știrii trebuie să sune cam așa: ILIE BOLOJAN A VRUT SĂ PUNĂ CANDIDAT UN AFACERIST CARE ȘI-A OMORÂT CALUL CU SABIA. Sau, eventual, CANDIDATUL LUI ILIE BOLOJAN A FĂCUT NUNTĂ FĂRĂ MIRI, CU 99 DE NAȘI ȘI 500 DE INVITAȚI. Ori, după caz, CANDIDATUL PROPUS LUI BOLOJAN, CERCETAT PENAL PENTRU OMOR.”

Jurnalistul insistă că aceste informații sunt disponibile public, notând că premierul ar fi putut afla aceste detalii printr-o simplă căutare online. În opinia sa, lipsa verificării persoanei care urma să fie primită în birou ridică întrebări privind modul de gestionare a audiențelor oficiale.

Comentariul său include și un pasaj în care critică modul în care premierul și-ar fi selectat colaboratorii: „Și mândru, și suspicios, Nea Ilie Sărăcie a preferat să care după el la oraș niște provinciali aproximativi în studii, gândire și experiență. Ăsta e nivelul, nu poți să ai pretenții.”