Băsescu, despre dosarul în care apare numele lui Bolojan: Cred că banii erau pentru partid

Sursa foto: Facebook/Traian Băsescu
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, vineri seară, că există un interes pentru contractele de la Ministerul Apărării. „În mod cert, sunt destui care se ocupă să facă aşa-numitul... un lobby pe bani, adică să dea şpăgi la demnitari”, a mai spus acesta, la un post TV.

Băsescu: „Se pare că a devenit un mod de viaţă în relaţia administraţie-comunitate de afaceri”

Fostul preşedinte afirmă că sunt sufiecient de multe persoane „care se ocupă să facă aşa-numitul... un lobby pe bani, adică să dea şpăgi la demnitari”.

„Nu este un lucru nou, numai că acum se pare că a devenit un mod de viaţă în relaţia administraţie-comunitate de afaceri. Se pare că este modalitatea în care se obţin contractele, pentru că s-a întâmplat cu frecvenţă prea mare: ieri-alaltăieri unul mergea în cabinet la premier cu promisiunea, probabil, că va da 1,5 milioane şpagă, eu cred că erau bani pentru partid, în niciun caz pentru premier. Iar astăzi aflăm de incidentul de la Ministerul Apărării”, a mai spus acesta.

„N-aş spune că DNA-ul este neapărat un instrument politic în preajma Congresului PSD”

În acest context, Băsescu a afirmat că situația pare scăpată de sub control și că mulți oameni din mediul de afaceri consideră că nivelul corupției a devenit „inimaginabil”. „Dar uite că se probează, ştiţi?”, a mai spus acesta. El a remarcat că „se pare că este o concentrare pe PNL” a anchetelor.

„Dar n-aş spune că DNA-ul este neapărat un instrument politic în preajma Congresului PSD. Mi-e greu să cred asta”, a mai spus acesta.

DNA

DNA. Sursă foto: Facebook

Întâlnirea dintre Fănel Bogoș și Ilie Bolojan

Șeful PNL Vaslui, Fănel Bogoș, s-a întâlnit pe 23 septembrie la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan, discuția dintre cei doi durând aproximativ 15 minute. Omul de afaceri este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență, fiind suspectat că a încercat să obțină demiterea șefului DSVSA Vaslui. Tribunalul Vaslui a dispus joi seara arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

„Este o decizie incorectă din punctul meu de vedere, dar e opinia magistratului judecător, o luăm ca atare. Singura cale pe care o avem este să facem contestaţie, lucru pe care l-am şi făcut oral. Am declarat contestaţie, urmând, probabil săptămâna viitoare, să ne prezentăm în faţa Curţii de Apel Iaşi să ne susţinem argumentele. Clientul meu şi-a susţinut nevinovăţia”, a spus avocatul Daniel Atasiei, apărătorul lui Fănel Bogos.

